Vecinos se oponen a la construcción del estadio de San Lorenzo en Boedo

Los vecinos de los barrios de Boedo y Parque Chacabuco rechazan la idea del club San Lorenzo de construir un nuevo estadio en el histórico predio sobre la avenida La Plata al 1700. Hace un año, San Lorenzo presentó en la Legislatura el proyecto de rezonificación de las tierras comprendidas entre avenida La Plata, Inclán, José Mármol y Las Casas, donde se construiría el futuro estadio.

“No nos perturba el sentido de pertenencia que tiene hoy el club San Lorenzo de Almagro, sino su interés desmedido por el intento de cambiar la zonificación del lugar de Boedo y así poder construir otro estadio”, dicen los vecinos autoconvocados en un comunicado.

El proyecto del nuevo estadio de San Lorenzo, por su parte, prevé que tenga una capacidad para 42.000 espectadores. Entre sus usos principales, el proyecto detalla: estadio de fútbol y de espectáculos deportivos, recitales y shows en vivo.

Los vecinos hacen hincapié “en el error de construir estadios en barrios o zonas densamente pobladas”, y recuerdan que “la Comuna 5 ocupa la zona de mayor densidad poblacional de la Ciudad”, en una de las ciudades del mundo “con más estadios construidos”.

“Nos modificaría radicalmente la calidad de vida y se desvalorizaría nuestro patrimonio”, dice Griselda Gil, una vecina consultada por este diario.

“No queremos que nos engañen. No hace falta revitalizar el barrio de Boedo. Boedo ya tiene su imagen propia e identidad: cafetines, tangos, poetas, música, calles. Sus antiguas casas contrastan con los modernos edificios construidos en los últimos años. Boedo no es el mismo que hace un siglo: era una zona semi rural en el año 1916 cuando San Lorenzo de Almagro se ubicó en el lugar. En estas últimas cinco décadas nuestros barrios crecieron muchísimo. Boedo es hoy el barrio que menos espacios verdes tiene. Necesitamos espacios verdes, parques, que no tenemos”, concluyen los vecinos en su comunicado.