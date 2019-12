Diez consejos: cómo elegir un libro para los más chicos

Por Carola Martínez Arroyo. Especial para Diario Z.

1 Elija una librería donde las personas que vendan sean libreros y no solo vendedores de libros. Mejor aún si busca una librería especializada en libros para niños y jóvenes. En ellas seguro que va encontrar un librero o librera que sepa, conozca y maneje su catálogo y va a poder ayudarles a escoger de la mejor manera.

2 No regale un libro para “aprender” algo. Para aprender cosas están otras instancias, no es necesario buscar en un libro las respuestas de por qué se enoja o hace berrinches, ni regalar un libro para que aprendan a prestar, hacer pis o dejar de pegar. Los chicos se van a dar cuenta enseguida de que es un regalo con trampa.

3 No piense tanto en la edad, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen acá en la librería Donde viven los libros es para qué edad recomendás este libro. Y a veces nos es difícil explicar que creemos que los libros no tienen edad. Ustedes pueden leer Matilda de Roald Dahl con nenes de 4 de 6 o de 10 y en cada una de esas oportunidades el libro, la historia va a tener un sabor diferente. Lo mismo ocurre con un libro muy ilustrado que en apariencia es para más chiquitos, por ejemplo Donde viven los monstruos, un libro ilustrado a página completa con muy poco texto que yo personalmente he trabajado con niños de 0 a 60. Les aseguro que en todas las edades encontramos algo nuevo y emocionante.

4 Si no conoce muy bien a la niña o al niño averigüe sus gustos, sus lecturas y RESPETELAS. Si lee cómics o manga o solo libros con “dibujos” y a usted no les parecen interesantes, se los compra igual. Porque los y las nenes y nenas tienen derecho a tener sus propios gustos artísticos independientes de lo que los adultos consideremos.

5 No se fije mucho en las novedades, no por nuevas son buenas. Busque librerías que tienen fondo, es decir los libros que tienen más de tres meses. Y un dato: en las librerías de cadena el tiempo de rotación es muy rápido y solo va a encontrar la novedad y el best seller.

6 Vaya con tiempo, no el último día que todo el mundo está como loco. Y tómese un tiempo al elegir. Comprar un libro es comprar lectura, un bien cultural. No da lo mismo cualquier libro.

7 Y por último no subestime al niño o a la niña, seguro que entienden, conocen y reflexionan mucho y sobre todas las cosas. No hay temas que no va a entender o que no va a querer leer. Y si al chico no le gusta el libro que eligió, dígale que seguro tiene cambio por otro que elija él o ella.

Carola Díaz Arroyo es psicóloga, es chilena, es especialista en literatura infantil y la autora de Matilde (Norma, 2018), una novela imperdible y multipremiada que se lee con emoción y muchos pañuelos. Este año publicó Nunca jamás, también por Norma. Coordina el Plan de Lectura BA y es socia de la librería Donde Viven los Libros, una librería-paraíso especializada en niños y jóvenes.