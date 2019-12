Acto para repudiar el despido de un docente por enseñar a Rodolfo Walsh

El próximo viernes 27 de diciembre, los gremios docentes convocan a un acto para repudiar el despido de Matías Halpin. El profesor secundario fue echado del colegio Margaret’s School, de Belgrano, en noviembre pasado. El motivo, según Halpin, fue haberles enseñado a sus alumnos la Carta abierta a la Junta Militar publicada por el escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, en marzo de 1977.

Halpin incluyó el texto de Walsh en su clase de Sociedad y Estado en la que abordó «la dictadura desde el costado económico», según declaraciones que hizo el profesor al diario Página 12. Luego de esta decisión, Halpin comenzó a ser «hostigado por las autoridades». «A la semana siguiente recibí un mail de la rectora donde manifestaba preocupación por mi planificación, me consultaba por las fuentes utilizadas y me indicaba que en la escuela se pedía trabajar con ‘todas las perspectivas”, contó Halpin. “Le aclaré que hay temas en los que no se puede dar igual peso a las perspectivas, pues no se me podría pedir, por ejemplo, que presente una perspectiva que defienda al nazismo».

La tensión continuó, según el relato del docente, en distintos encuentros con las autoridades del colegio hasta que el 29 de noviembre pasado recibió el telegrama de despido.

El acto del próximo viernes, a las 12, frente al colegio Margaret’s School, en la calle Sucre 3638, fue convocado por UTE, Ademys y Sadop, entre otras organizaciones. Allí se reclamará la reincorporación de Halpin a la institución. En el comunicado para la convocatoria los gremios señalaron: «Basta de negacionismo y persecución ideológica. No fueron errores. Fue un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas».