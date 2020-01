Renunció Elsa Barber, la directora de la Biblioteca Nacional

La directora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, la primera mujer en asumir al frente de la institución, renunció anoche al cargo que ocupaba desde julio de 2018 tras el alejamiento del escritor Alberto Manguel, por lo que se espera que en las próximas horas el ministro de Cultura, Tristán Bauer, acelere el anuncio de su sucesor.

La renuncia fue confirmada desde el área de Prensa y Comunicación de la Biblioteca, desde donde a su vez aseguraron que aún se mantiene en su cargo Ezequiel Martínez, director de Cultura de la institución.

Barber había llegado a la Biblioteca Nacional en 2007 por gestión de José Nun -por entonces secretario de Cultura- luego de que el sociólogo Horacio Tarcus dejara el puesto de subdirector. Por esos años secundó al ensayista Horacio González, mientras que a partir de 2015 hizo lo propio con Manguel.

«Realmente siento que tengo un peso enorme. No sé si es por ser mujer o por ser la primera bibliotecaria graduada a cargo de esta institución, con todo lo que implica históricamente. De cualquier manera, me lo hubiera tomado de esta forma. Soy muy obsesiva. A pesar de que hace once años que estoy en la Biblioteca, esta es una responsabilidad que pesa», había comentado la bibliotecóloga a poco de asumir el cargo al que acaba de renunciar.

Antes de desembarcar en la institución, Barber fue directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, adonde regresaría para recuperar su espacio como investigadora y docente.

El cargo de director de la Biblioteca era uno de los grandes anuncios pendientes que quedaban por definir a Bauer, junto con los nombres de quienes estarán al frente del Fondo Nacional de las Artes y de la la CONABIP.

Entre los nombres que circulan como reemplazantes de Barber están los escritores Juan Sasturain y Marcelo Figueras, así como el politólogo José Natanson. Con menos chances se menciona también al escritor Guillermo Saccomano y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro.

La Biblioteca, creada en 1810, dispone de un acervo de casi un millón de ejemplares, alberga el Fondo Bibliográfico del Tesoro y la hemeroteca Ezequiel Martínez Estrada.