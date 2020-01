Beto Pianelli: «Hay que estatizar los subtes y los colectivos, tener una política de transporte”

Ante la consulta del camino para tener una red de subte moderna y eficiente Beto Pianelli, el secretario general de los metrodelegados, señaló que “hay que tener una política de transporte, yo soy estatista, no solamente el subte, subtes y colectivos. Vas a Nueva York y te encontrás con un metro que está controlado por una empresa estatal y los buses que también lo están por la misma empresa estatal, entonces podés diagramar una política de transporte, en Nueva York es MTA, en París RATP, en Lyon Keolis, entonces vos podés armar una política de transporte que beneficia a toda la sociedad”.

El subte de Buenos Aires tiene 60 kilómetros, el de Santiago de Chile, que es una ciudad más chica, tiene 150.

Por ello Beto Pianelli dice que “Cuando el metro pertenece a uno, los colectivos a veinte empresas distintas, lo que hacen es un negocio; no están al servicio de la movilidad de la gente. Hay que tener una política de transporte, el Estado es el que tiene que intervenir desarrollando las herramientas. El subte de Buenos Aires tiene 60 kilómetros, el de Santiago de Chile tiene 150 kilometros siendo más chica que Buenos Aires. SBASE hoy no tiene programado hacer ni un metro de subte. Es una empresa que no se sabe para qué está”.

Sobre el asbesto encontrado en los subterráneos afirmó que “sentís una gran frustración porque nos dimos cuenta que estuvimos veintipico de años manipulando piezas con amianto y nadie nos decía, es más nos lo ocultaban, vos empezás a investigar, te metés en internet, vez lo que es el amianto, cómo te envenena y estuvimos veintipico de años sin que nos avisen, y lo manipulábamos como si fuera plástico, como si fuera madera, y esto es veneno puro”.

Además, recordó que “estuvimos dos años con este tema, hubo un conflicto salarial muy fuerte, una política del macrismo de querer liquidarnos, hubo represión, la infantería abajo del subte, terminado todo esto pudimos empezar de nuevo a presionar fuertemente. Recién a principios del año pasado no tienen otra alternativa que reconocerlo, a partir de la retención de tareas que realizamos que supone que si tu trabajo pone en juego tu vida tenés el derecho de no hacerlo. No tuvieron otra alternativa que hacer los estudios y reconocerlo, aunque durante la campaña porque tenían miedo que le explote lo demoraron, ahora que terminó la campaña empiezan a asumirlo. Lo que se vio en los matutinos es un operativo de prensa hecho por la propia empresa SBASE, por Metrovías, esa burbuja está hace ocho meses, no es que está ahora”.

