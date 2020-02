Una hora más para poder sacar la basura

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo horario para sacar la basura. A partir de ahora se podrá disponer de los residuos sólidos urbanos húmedos entre las 19:00 y las 21:00, de domingos a viernes.

La decisión se tomó a través de una resolución del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbano porteño y fue publicada en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, la basura sólo podía disponerse en los contenedores entre las 20:00 y las 21:00. Con este cambio de horario se gana 1 hora previa, que no modifica el servicio de recolección como funciona actualmente, dado que el vaciado de contenedores y su posterior limpieza comienza a las 21:00.

En la resolución oficial se explicó que «a efectos de continuar estableciendo mejoras en la prestación del servicio público de higiene urbana de la Ciudad» se decidió «establecer un horario de disposición y uno de recolección de los residuos sólidos urbanos húmedos domiciliarios que resulte funcional a los vecinos».