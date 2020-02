Un sector de la UTA convoca a un paro y podría afectar varias líneas de colectivos

El dirigente de la UTA disidente Miguel Bustinduy confirmó que habrá un paro de su sector, este martes 11 de febrero. El reclamo, según el referente, es por una recomposición del «50 por ciento de pérdida de poder adquisitivo del salario» durante el gobierno de Mauricio Macr

“Convocamos a una medida para mañana-dijo este lunes Bustinudy en declaraciones a el Destape Radio-. Es por todas las situaciones que nos toca vivir en nuestro gremio».

El dirigente de la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA indicó: “Estamos conversando con todos los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas, en todo el país”.

“El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Roberto Fernández (actual secretario general de la UTA). Según Bustinduy, los choferes «no descansan las 12 horas». «Y después dicen que somos asesinos-agregó-. Esta medida de fuerza no es contra el gobierno de Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019”.

Algunas de las líneas metropolitanas de colectivos que podrían verse afectadas por la medida de fuerza son: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 31, 44, 99, 101, 106 , 146, 168, 177 y 188, entre varias otras.