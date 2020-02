FM Oktubre festeja su primer añito el sábado 29 con mega festival callejero

FM Oktubre cumple un año al aire y para festejarlo prepara un festival gratuito que incluirá música, bandas en vivo y competencias de rap. El día promete ser inolvidable con recitales, fútbol–tenis con las “Pibas con Pelotas”, radio en vivo y batallas de rap con un jurado de lujo.

Oktubre FM en el 89.1 del dial, es la única radio que pasa 24 hs de rap, trap y música indie. El FestiOktubre se piensa tomar la calle: la cita es el sábado 29 de febrero desde las 16 hs en Ravignani y Honduras.

Entre los artistas y grupos que participarán del encuentro están

Otras Formas

Les Viniles

Daraa

Viva Elástico

1915

Indios

Emanero

Nax King

FMK

Habrá una batalla final con Dtoke, Ludmila y Kris Alaniz como jurado estelar. Participan G5, NTC, CTZ, SAGA, RITTER, ALINA,RAKA y SOFIA.

Simultáneamente, se podrá escuchar completo por la misma FM Oktubre, en el 89.1 del dial. Otra opción es a través de Internet, en el web oktubre.fm .

La programación de FM Oktubre está dirigida al público sub 25, con variedad de estilos musicales de esa generación, música urbana, rap, track y rock. En el festival del 13 de octubre de 2019, que inauguró la radio, tocaron Turf, Fianru, Jóvenes Pordioseros, Zero Kill, YSY A, F.A. Fuerte Apache, The Dandy Changos, Flu Os y Bautista Santos, entre muchos otros.