La mitad de los porteños gana $27.000 por mes, o menos

La mitad de la población ocupada de la Ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso en su ocupación principal de $27.000 o menos, informa la Dirección General de Estadística y Censos porteña a través de su estudio “Análisis de ingresos por fuente. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2019”. El ingreso total individual, compuesto por todos los ingresos laborales y no laborales en el período es de $37.418.

La población ocupada trabaja en su ocupación principal –en promedio- 37 horas semanales; los varones dedican 40 horas a la semana y las mujeres 33 horas. Estas diferencias no explican completamente la brecha de ingreso, que se mantiene en los ingresos normalizados por hora.

Las asalariadas mujeres tienen un ingreso por trabajo que en promedio es de $29.364 y la mitad de ellas recibe $25.000 o menos.

El 15% de la población ocupada tiene más de una ocupación. En estos casos, el promedio del total de horas trabajadas en la semana asciende a 42 horas. La población asalariada está sobrerrepresentada entre los ocupados que tienen dos o más ocupaciones. En los puestos de alta calificación (profesional y técnica), el ingreso medio más que duplica al correspondiente a baja calificación (operativa y no calificada).

Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación principal de $39.455 y la mitad de ellos gana hasta $30.000 al mes.

El 74,7 por ciento de la población trabaja en el sector servicios con un ingreso promedio de $40.510.

Las ramas de servicios concentran el 74,7% de la población ocupada, obteniendo en la actividad principal un ingreso promedio de $40.510 ($36.692 al excluirse del cálculo el valor extremo del trimestre). Este ingreso se coloca por encima de Comercio ($28.725 y 11,7% de los ocupados) y de Industria y Construcción ($35.304 y 12,2% de los ocupados).

La población asalariada de la Ciudad con ingresos en el período representa el 76,8% del total de la población ocupada, tiene un ingreso promedio de $34.315 y una mediana de $28.000. Los asalariados varones tienen un ingreso en su ocupación principal de $39.455 y la mitad de ellos gana hasta $30.000 al mes. Por su parte, las asalariadas mujeres tienen un ingreso por trabajo que en promedio es de $29.364 y la mitad de ellas recibe $25.000 o menos.

Uno de cada 7 hogares de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene únicamente con lo que percibe como jubilación y/o pensión.

En el último año, el ingreso de la población asalariada crece 42,0%, con diferencias entre varones (49,5%) y mujeres (33,0%). Al 74,5% les efectúan descuentos jubilatorios (reciben $ 39.452 frente a $ 19.307 para los que no tienen descuentos de este tipo). En este período, el crecimiento de los ingresos de la población asalariada con descuentos (45,0%) fue superior al de la que no le efectúan descuentos (26,7%), que parten de un valor significativamente menor. No obstante, en ambos casos están por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA).

El 67,2% de la población ocupada cursó estudios superiores (terciarios o universitarios); el 24,8% del total no los completó y tiene un ingreso en su ocupación principal de $31.315 y un 42,4% los finalizó y tiene ingresos que en promedio son de $51.485 ($ 45.070 si se excluye el valor extremo de ingresos del período). Por su parte, la población ocupada con hasta secundario completo representó el 32,8% del total: el 16,7% no completó ese nivel (su ingreso laboral es de $20.050) y el 16,1% lo hizo (con ingresos de $26.746).

El 78,1% de los hogares percibe ingresos por la participación actual en el mercado de trabajo de alguno de sus miembros y 39,2% recibe ingresos por jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo y/o indemnizaciones, es decir, por su inserción pasada en el mercado de trabajo.

El 67,2% de la población ocupada cursó estudios superiores (terciarios o universitarios); el 42,4 los finalizó.

El 46,3% de los hogares cuenta con ingresos laborales en forma exclusiva, 21,1% solo con ingresos no laborales y 32,0% combina ingresos de ambas fuentes. En particular, uno de cada 7 hogares de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene únicamente con jubilaciones y/o pensiones.

En lo que respecta a los ingresos no laborales, $ 74 de cada $ 100 provienen de jubilaciones y/o pensiones, con un aumento de su peso en el último año (16,0% de la masa de ingreso total individual) por el menor ascenso de otros ingresos no laborales.