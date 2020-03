Gisela Marziotta: Larreta miente cuando dice que le importa la educación pública: mañana más de 20 mil chicos no empezarán las clases

La diputada nacional por el Frente de Todos Gisela Marziotta se mostró sorprendida de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirme que le interesa que cada chico y chica reciba una educación de calidad y que se jacte de la creación de nuevas vacantes en el sistema educativo.

«Larreta miente cuando dice que hay más escuelas y que le importa la educación pública, ya que mañana 20 mil chicos no empiezan las clases porque él no cumple con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires», denunció la diputada nacional Gisela Marziotta.

El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el gobierno porteño asume la responsabilidad de asegurar la educación pública estatal a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, pero hoy muchas familias luchan por conseguir vacantes o deben conformarse con los centros de primera infancia que se encuentran fuera del ámbito educativo.

Además, la diputada confirma que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los vecinos de la Ciudad, pese a que en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, Larreta asegurara que los vecinos ven más policías en los barrios.

«Larreta afirma que hay más policías en la calle. Sin embargo, la gente no sólo no los ve, sino que se siente insegura en los barrios que recorro cada semana», explicó Marziotta.

La diputada está atenta a las problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y busca encontrarles una solución desde el Congreso de la Nación.