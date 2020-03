Se cayó a la calle una alumna de 5 años desde el tercer piso de un jardín de Infantes

Una alumnita de nivel inicial del Jardín de Infantes Juan Crisóstomo Lafinur, en Gorriti 5740, cayó a la vereda desde el tercer piso del edificio. La alumna, de cinco años, terminó boca abajo, con los brazos en cruz sobre las baldosas y la cabeza apoyada sobre la base de un árbol.

Pocos minutos después llegaron los bomberos, la Policía y el SAME, que se llevó a la nena al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. «La nena tiene 5 años y está compensada y fuera de peligro», dijo Alberto Crescenti, el director del SAME. Y agregó que no sabe en qué circunstancias cayó la nena.

La nena se encuentra internada en terapia intensiva con el cuello inmovilizado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y «está muy impresionada», dijo una fuente del centro de salud. Según fuentes de la escuela, la nena vive en un hogar de la Ciudad y se encuentra en «estado de adoptabilidad» junto a varios hermanos. «La nena no tiene padres, está alojada en un hogar y fue acompañada al Hospital por su cuidadora», detallaron.

Los barrotes del balcón son muy alejados uno de otro, aunque según el Ministerio de Educación porteño guardan la distancia reglamentaria.

En la escuela N°9 del Distrito 9 no se habían dado cuenta de nada. Una mujer que circulaba en auto dijo que vio «un pie con una zapatilla entre dos autos y frenamos. Me bajé y vi a la nena tirada boca abajo en la calle. Inmediatamente tocamos el timbre de la escuela para avisar. Salió la directora y como si nada estuviera ocurriendo nos dijo que Mica no era de su nivel, y se volvió a meter en la escuela», contó Florencia.



El camión de bomberos en la puerta de la escuela Crisóstomo Lafinur.

«Se les cayó un pibe de un tercer piso y no se habían dado cuenta», siguió Florencia, que aseguró que saldrá como testigo para contar cómo ocurrieron los hechos en esta mañana de lunes en la escuela de Palermo, a pocas horas de iniciado el ciclo lectivo.