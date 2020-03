«Nosotras movemos el mundo»: el CCK celebra el Día de la Mujer Trabajadora

Bajo la consigna «Nosotras movemos el mundo» se celebrará el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, del 4 al 7 de marzo, en el Centro Cultural Kirchner con conciertos, charlas, debates y una mega exposición titulada «Políticas del deseo: para todes, tode», que reúne 250 obras de artistas desplegadas en tres pisos del antiguo correo central.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la iniciativa comenzó el domingo 1 de marzo en Tecnópolis y continuará en el Centro Cultural Kirchner durante cuatro días en los que se espera recibir 80 mil personas a las más de cien actividades que contarán con 50 especialistas invitadas de todo el país.

Artistas, fotógrafas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, bailarinas y diseñadoras de todo el territorio argentino darán forma a la mega muestra curada por Kekena Corvalán desplegada en doce salas del edificio, un corpus que busca cuestionar las categorías identitarias, celebrar la soberanía de los cuerpos y otorgar un lugar central a la diversidad de género y la disidencia.

Ver, curar con la mirada. Roxana Toledo.



«La cuestión clave fue pensar no solo en lo federal sino también en lo crítico, sensible y poético que es el lugar desde donde las artistas enuncian, en relación a la diversidad no solo como género -la diversidad es una palabra horrible, porque supone aceptar a un otro distinto- pero sí en relación a una pluralidad de voces, de percepciones y de geografías desparramadas, porque hay por lo menos una artista por cada provincia argentina», contó la curadora a Télam.

Actividades

Nosotras movemos el mundo, el lema elegido para dar forma a la intensa semana que tendrá el CCK, se organiza en múltiples actividades desplegadas detrás de distintas frases que completan ese disparador, es decir, «con lo que hacemos», con nuestros encuentros, con nuestro legado, con nuestro pensamiento, con nuestra historia, con nuestra música, con la literatura, con nuestras artesanías, con nuestra mirada, con nuestra organización.

«Toda la programación que proponemos está cruzada por la actualidad de los movimientos nacionales y continentales de estos últimos años. La fuerza de los feminismos desde el 2015 creció y queremos que ese crecimiento se materialice. Además cada 8 de marzo es diferente, y planteamos una semana de actividades para dar cuenta de que no es un día, un homenaje sino una lucha diaria y constante», explicó a Télam Verónica Fiorito, directora del CCK junto a Martín Bonavetti.

Es partir de allí que surge una poderosa agenda de actividades para pensar y pensarnos, con algunos imperdibles como un encuentro sobre «Búsquedas en torno al lenguaje inclusivo» (el 4 de marzo a las 18.30) y un taller de arte ciberfeminista.

Se realizará también un espacio de encuentro entre editoriales, librerías, escritoras e ilustradoras, con publicaciones e interés en la temática feminista (de miércoles a sábado en la Terraza Ballena); una proyección de películas centradas en las mujeres y población LGBTI+; y conversatorios para interpelar mandatos y derribar estereotipos, bajo el nombre «Identidades más visibles, relaciones más igualitarias y sexualidades más libres».

La legendaria cantautora Liliana Felipe se presenta el 3 de marzo.

Las actividades se realizarán en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires, y la programación completa se puede consultar en www.argentina.gob.ar/generos/nosotras-movemos-el-mundo.