Un proyecto que difunde una poesía diaria por WhatsApp logró 900 seguidores en una semana

El poeta Daniel Mecca creó un grupo que integran 900 personas, en el que se comparte un poema diferente por día, con alguna referencia del autor. El objetivo es popularizar el arte lírico.

Cada tarde, cuando el sol comienza a ponerse llega a los móviles de un grupo de personas un mensaje de Whats App con un poema. Comienza con una breve presentación del autor y culmina con los versos que pueden llegar desde la lejana y antigua Grecia para traer la voz de Safo, o condensar las mejores metáforas de Luis Alberto Spinetta.

El paladín de esta cruzada de difusión de poesía es también poeta, pero también trompetista, periodista y ex estudiante de Ingeniería de la UTN. Se llama Daniel Mecca y comenzó a gestar el proyecto con una invitación a leer poemas en sus cuentas de las redes sociales. En menos de dos semanas ya logró 900 seguidores que esperan ansiosos la llegada de los poemas y en esta charla con Tèlam explica los objetivos del proyecto.

“La poesía suele tener una tendencia a los márgenes en la circulación de la literatura. No creo que la poesía tenga que ser un activo para pocos, sino que es necesario llevarla a todos lados. El proyecto “Poesía por WhatsApp” viene a intentar hacer un aporte en ese sentido, apelando a un formato —el whatsapp— que permite democratizar su lectura, sumado a que es una iniciativa libre y gratuita”, aclara Mecca sobre las caracterìsticas del proyecto que comenzó como una lista de difusión pero como en apenas cuatro días recibió más de 500 solicitudes para sumarse, quedó transformado en un grupo de Whats App en el que solo escribe el administrador.

Esa masividad entusiasma al joven de 34 años que suele dictar cursos virtuales y presenciales sobre Jorge Luis Borges. “Decía el Conde de Lautréamont que la poesía debe ser hecha por todos. Este newsletter intenta contribuir a que la poesía también debe ser leída por todos. Por eso el WhatsApp como método”.

Desde el 18 de febrero, todos los días de lunes a viernes, los poemas de Juana Bignozzi, Gregory Corso, Safo, Charles Bukowski, Juan L. Ortiz, Federico García Lorca, Irene Gruss y Alfonsina Storni llegan a celulares de todos los puntos de la Argentina, pero también de Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela y España. Todos llegan acompañados con un breve análisis que busca explicar y contextualizar. “ La elección no tiene que ver que sean más o menos sencillos para leer, sino en que tengan una calidad, un aporte poético —a mi criterio— que merezca su difusión. Esto es más allá de que sean o no autores y autoras conocidos, por lo que tranquilamente puedo llegar a incluir en los envíos a poetas y poetisas que me manden sus poemas”, promete.

Aunque el proyecto se gestiona a pulmón Mecca aboga por un Estado que subsidie la divulgación cultural. Sin embargo, el proyecto no tiene una fecha de cierre, sino que irá haciendo su evolución. En esta etapa, el objetivo es llevarlo a la mayor cantidad de lectores posibles, de todas las latitudes e ir buscando recursos para hacerlo crecer. En forma gratuita, se pueden sumar al newsletter de poesía escribiendo un whatsapp al 1164504051. También se pueden contactar a través de la cuenta de Instagram @danielmecca.