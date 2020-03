Coronavirus: hay 9 casos confirmados y 10 en estudio en la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció que se suspendieron los espectáculos internacionales «que esencialmente se organicen con gente del extranjero».

En la ciudad de Buenos Aires hay 9 casos confirmados de coronavirus y 10 pacientes en estudio, de acuerdo al parte informado hoy por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

«Pedimos que ante los primeros síntomas, sobre todo para las personas que vinieron de viaje de los países en los que está circulando el virus, que colaboren quedándose 15 días en su casa«, pidió Larreta y recordó que se dispuso el teléfono 107 para alertas sobre cualquier posible caso positivo.

Suspensión de espectáculos «con público extranjero»

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció hoy que no se realizarán eventos que “involucren público extranjero como, por ejemplo, una convención internacional o deportivos” para evitar la circulación del coronavirus.

“Si el espectáculo es de artistas internacionales no se suspende, ya que es público local, no extranjero. La Ciudad no tiene en agenda ningún evento a suspenderse”, aclararon las fuentes del Ejecutivo porteño a Télam.

Las fuentes señalaron que “esta es la recomendación para el escenario actual, lo que no quiere decir que en el futuro la recomendación se modifique en base a nuevos escenarios.

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Salud local, Fernán Quirós, había señalado que “como medida de hoy, en términos de espectáculos de mucha participación, la única medida que hemos tomado y que compartimos con la Nación es que aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero, como encuentros internacionales que traigan mucha gente de Europa y del otros lugares del mundo, son los que al día de hoy no vamos a permitir realizar”.

El funcionario destacó que “no hay necesidad de tomar otra decisión porque en la Argentina al día de hoy no está circulando el virus”.