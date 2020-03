La UBA licenció por 15 días a estudiantes y docentes que hayan estado en zonas de riesgo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tomó cartas en el asunto con el tema del coronavirus y le pidió a los estudiantes y docentes no asistir a clases durante 15 días de haber estado en zonas infectadas por el virus.

A través de un comunicado, la entidad dispuso que no ingresen a la jurisdicción de la universidad “el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires” que hayan regresado de viaje.

La medida rige para todos aquellos que hayan estado en el país o permanecido en tránsito en Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Italia, Japón o los países que indique el Ministerio de Salud en el futuro.

“Deberá abstenerse de ingresar a jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la República Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19”, indicaron desde la Universidad de Buenos Aires.

Además, aclararon que el personal docente y no-docente “comprendido por la Resolución 270/2020 tendrá una licencia excepcional”, que no afectará sus remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir.

En cuanto a los estudiantes, “no se computarán las inasistencias de las y los estudiantes y becarios afectados” por esta medida.