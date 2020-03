El gobierno nacional decidió que la cuarentena es obligatoria para quienes llegan de zonas de riesgo

El presidente Alberto Fernández subrayó que quienes regresen al país de los países más afectados por el coronavirus «tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa». «No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública», aseveró el Presidente. Se espera que la medida se convierta en oficial en las próximas horas, con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

«La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No va a ser voluntario como hasta el día de hoy, que es una recomendación. Ahora será con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es el delito que pone en riesgo a la salud pública«, explicó el mandatario.

El viernes, el Gobierno había recomendado no viajar a los países con alta circulación del virus: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania. Pero el martes esa recomendación se extendió a toda Europa y a los Estados Unidos.

Sobre los vuelos provenientes de Italia el Presidente dijo que «frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras» y «no va a dejar entrar y salir a italianos», la Argentina «debería suspender el trato con ese país por este tiempo». » Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus . Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días», indicó Fernández.

Mayores de 65 años, aislamiento voluntario

Además, el Gobierno recomendó que las personas mayores de 65 años cumplan un aislamiento social voluntario. «Los adultos mayores deben evitar lugares concurridos y grandes conglomerados sociales, además de tener un especial cuidado con las visitas en los geriátricos», dijo el infectólogo Pedro Cahn. Insistió, a su vez, que la población de riesgo debe darse la vacuna antigripal (que abarca el virus Influenza) para facilitar la detección y fortalecer los recursos terapéuticos para atender los casos de coronavirus, que no tienen vacuna

Espectáculos públicos

Fernández anunció que hoy se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país, y también mencionó que en los próximos días se analizará «qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe«. La Secretaría de Deportes suspendió por un mes -todo marzo- las competencias deportivas con participación internacional de países con circulación activa del virus.