Cuánto vive el coronavirus sobre las superficies y cómo limpiar mejor la casa

El coronavirus puede permanecer hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable, hasta 24 horas en cartón y hasta tres horas suspendido en el aire, según una reciente investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y universidades.

El estudio, que salió recientemente publicado en The New England Journal of Medicine, intentó reproducir el coronavirus que se deposita de una persona infectada en las superficies cotidianas de un hogar u hospital, como al toser o tocar objetos.

Los científicos descubrieron que el SARS-CoV-2, como se denomina al nuevo virus, era detectable en aerosoles durante hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable.

En busca de alguna hipótesis, un artículo sobre la investigación publicado en el National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estado Unidos, señaló que «la evidencia emergente sugiere que las personas infectadas con SARS-CoV-2 podrían estar propagando el virus sin reconocer o antes de reconocer los síntomas».

En síntesis, los estudios realizados indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

Medidas de higiene en el hogar

De esta manera resulta importante intensificar las rutinas de limpieza y desinfección en el hogar y espacios que habitamos. Para que la limpieza sea efectiva debe utilizarse un producto que no sólo sea efectivo contra la suciedad sino que también desinfecte, es decir, que garantice la eliminación de gérmenes.

Mantener rutinas de limpieza y desinfección de superficies y objetos ayuda a combatir el Coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de productos desinfectantes domésticos como la lavandina o las toallitas desinfectantes. En este sentido, la lavandina y las toallitas desinfectantes son productos que, usados de acuerdo a las instrucciones de uso de sus etiquetas, eliminan el 99,9% de virus y bacterias y sirven para aplicarse en múltiples superficies.

Pero además de las superficies del hogar, también se recomienda la desinfección de los objetos que nos rodean para ayudar en la prevención de posibles contagios por COVID-19, sobre todo los objetos de uso común, es decir aquellos que son altamente manipulados por los miembros del hogar, y que por lo tanto suelen presentar mayor posibilidad de presencia de virus y bacterias. Éstos pueden ser manijas de puertas, teléfonos celulares, interruptores de luz, controles remotos, grifos de cocina y botón del inodoro, por ejemplo.

Para la desinfección de objetos, las toallitas húmedas desinfectantes resultan una opción fácil y efectiva en la eliminación de gérmenes porque vienen listas para usar, sólo deben pasarse por el objeto a desinfectar y desecharlas luego de su uso. Para ello es importante leer atentamente las etiquetas de estos productos y utilizarlos de acuerdo a las instrucciones de uso allí establecidas para lograr la desinfección.