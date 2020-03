Marziotta anunció que la comisión de Educación se reunirá con el ministro Trotta

La diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, informó que el próximo lunes, a las 16 horas, la Comisión de Educación -de la que forma parte como vicepresidenta- mantendrá un encuentro por video conferencia con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Marziotta señaló que los legisladores también están tomando medidas de cuidado ante la propagación del coronavirus, por lo que la conversación con el Ministro será a través de una aplicación en la que buscarán exponer lo concerniente a qué va a pasar con el año lectivo y qué medidas pueden desarrollar en esta difícil situación.

La legisladora considera que no debe obligarse a niños y niñas a cumplir de manera obligatoria las tareas que hasta ahora están recibiendo: “Es muy bueno que los docentes estén activos y que les den tareas a los chicos y chicas, pero que sean obligatorias puede agregar complicaciones en los hogares. Mi idea es intentar descomprimir esta situación”, afirmó Marziotta.

“Hay días en los que no puedo estar encima de mi hijo para que realice las tareas y ver que las haga de forma correcta, y soy una persona que tiene muchos privilegios – sostuvo la legisladora nacional -, si me pongo en el lugar de aquellos que están en situaciones de fragilidad, no tengo dudas que las dificultades son mayores”.

«Lo primero que hice como diputada fue presentar un proyecto para el congelamiento de alquileres y créditos UVA por la situación de emergencia que atravesamos, por eso me parece muy valioso que el presidente vaya a realizarlo por DNU para acelerar los procesos”, destacó Marziotta.