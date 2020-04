34 empleados infectados con coronavirus en el Sanatorio de la Providencia y 19 en el Italiano

Al menos 34 empleados del Sanatorio de la Providencia del barrio porteño de Balvanera dieron positivo con coronavirus y se espera aún el resultado de más testeos.

El Ministerio de Salud de la Ciudad confirmó este jueves el brote que se produjo en la clínica y alcanza actualmente a cuatro médicos, enfermeros, camilleros y personal de administración del centro de salud. Hasta el momento no se reportaron casos graves, solo cuatro de ellos están internados, y el 70% permanece asintomático.

De acuerdo a la investigación epidemiológica que llevó a cabo la cartera de salud porteña, que aún está en curso, se sospecha que la expansión del virus dentro del sanatorio se produjo a partir de una paciente que ingresó por una cirugía de columna a mediados de marzo y luego se convirtió en un caso sospechoso de COVID-19 al desarrollar una neumonía. La paciente fue aislada, hisopada y el resultado finalmente dio positivo.

De acuerdo al ministerio de Salud porteño, que conduce Fernán Quirós, las autoridades de la clínica habían sido capacitadas con los protocolos sanitarios para el COVID-19.

Desde la asociación gremial indican que la clínica fue “negligente” en la aplicación del protocolo pero que el problema está también en el protocolo mismo. “Al personal de sanidad no nos contagian los pacientes que sabemos que tienen coronavirus, nos contagian los otros”, explica Pokiok. “Una persona con una fractura expuesta, por ejemplo, tiene que entrar forzosamente a un centro médico y el protocolo que da Nación y que las clínicas implementan no se aplica con todos los pacientes, solo con los sospechosos de coronavirus. Entonces a esos pacientes se los atiende y de un momento a otro resulta que se contagió el personal. Lo que estamos pidiendo al sistema es que cualquier paciente, tenga o no una patología sospechosa de COVID-19, sea tratado como tal«.

Los trabajadores de la salud han denunciado la proliferación de contagios entre el personal. En el Hospital Italiano, por ejemplo, son 19 casos. César Latorre, delegado gremial de ese centro de salud, detalló que de los 19 infectados, había cinco internados, aunque ninguno en estado de gravedad. Son cuatro médicos (dos de guardia), un trabajador del área de farmacia, siete enfermeras de terapia intensiva y cinco empleados administrativos del laboratorio.