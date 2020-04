La Ciudad presentó la «sugerencia» de no circulación para los mayores de 70 años

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el encargado de formalizar este lunes 20 de abril el anuncio de la “sugerencia de no circulación” para los adultos mayores de 70 años de la Ciudad. Lo hizo en la habitual conferencia de prensa que el ejecutivo capitalino brinda todas las mañanas. El anuncio intentó morigerar las críticas que desde el viernes pasado recorrieron los medios de comunicación y las redes sociales respecto de la iniciativa. En conclusión, la medida fue presentada como una “sugerencia” y no una imposición.

“Los datos son contundentes: en Europa 8 de 10 fallecidos por el coronavirus son mayores de 70 años”, dijo Larreta para empezar. Estaba acompañado de su vice, Diego Santilli, del ministro de Salud capitalino, Fernan Quirós, y la ministra de Desarrollo Humano y Habitat, María Migliore.

“En Argentina la edad promedio de los fallecidos es de 71 años-agregó Rodríguez Larreta-. Otro dato que es incontrastable es que hay más circulación en la calle y es predecible que eso se incremente aún más dado los sectores que fueron sacados de la restricción. Con lo cual, más gente en la calle significa mayor riesgo de contagio. ¿Y quiénes tienen más riesgo de vida cuando se contagian? Los mayores de 70”.

El encargado de describir con precisión la medida que generó tanta polémica durante el fin de semana fue Quirós. “Les pedimos, primero, que no salgan; que hablen con sus afectos sobre el tema, que se vinculen con los voluntarios (la Ciudad anotó 35 mil para que ayuden a los adultos mayores con sus trámites). Reflexioná sobre qué podemos aportar cada uno para el cuidado colectivo y si considerás que tenés que salir, danos la oportunidad de dialogar con vos, de entender por qué lo necesitas, de intentar resolverte el problema. Y si considerás que lo que te ofrecemos no es válido, no te resuelve el problema o no te gusta, entonces tendrás toda la libertad para salir y hacer de tu actividad lo que vos consideres”, expresó el ministro.

Antes del encuentro con los periodistas, Larreta había publicado una carta en su Facebook que iba en el mismo sentido de lo que dijo Quirós. “Ahora lo más importante es disminuir al mínimo posible las salidas a la calle. Puedo entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra permiso. No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía. Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos”.