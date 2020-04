Trabajadores de Rappi, Glovo y otras aplicaciones hoy paran por mejores condiciones de trabajo

No tienen convenio. No tienen ART. Denuncian que no les dan ni guantes, ni barbijos, ni alcohol ni ninguna medida de protección. Son el colmo de la precarización, no tienen el menor protocolo de protección pero fueron declarados actividad esencial. Acá y en cualquier parte. Por eso este miércoles los trabajadores de las aplicaciones convocaron a un paro internacional para hacer visible las condiciones en las que trabajan. El paro está convocado en la Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú y España.

La medida de fuerza se replicará en las redes sociales con los hashtags #ParoNacionaldeRepartidores y #YoNoReparto.

Reclaman un 100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene apropiados. «La pandemia en curso puso de manifiesto e incluso profundiza cada día más las condiciones de super explotación y precarización laboral de los trabajadores de reparto en todo el mundo. Es de conocimiento público que la medida tomada por los gobiernos de cualquier color político en el mundo junto con los decretos de cuarentena obligatoria fue declarar de carácter esencial el trabajo de los repartidores de apps», señala el comunicado.