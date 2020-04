Los dichos de Santilli sobre el crecimiento de contagios «no se corroboran», según el infectólogo Luis Trombetta, del Muñiz

En el marco del debate sobre los permisos de salida y «la hora recreativa” que el presidente Alberto Fernández anunció el sábado pasado, dejando en manos de los gobernadores la decisión final, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, remarcó que la Ciudad no habilitará esa posibilidad y explicó el porqué. “Estamos con un crecimiento en los casos y recién esta semana podemos analizar una mayor apertura”.

Al mirar los números de los últimos informes del Ministerio de Salud nacional aparecen las siguientes cifras: en el vespertino de este lunes 27 de abril hubo 112 casos nuevos; 36 en la CABA; 24 horas antes el total de nuevos infectados había sido de 173, 55 en la CABA. Y el sábado 25 de abril hubo 172 nuevos, de los cuales 79 eran de la CABA. En rigor, si se toman estos indicadores lo que hubo fue una caída y no un crecimiento.

“Lo que afirmó Santilli no se corrobora en los números concretos”, le dijo a Diario Z el infectólogo Luis Trombetta, que trabaja en el Hospital Muñiz. “No hay un crecimiento exponencial. Otra cosa es la polémica sobre si es correcto o no lo de la hora de salida todos los días para los chicos. Pero no hay un salto en el ritmo de contagio”.

El infectólogo destacó además que hasta ahora «el sistema público está lejos de sufrir una saturación de casos de Covid 19». «La mayoría de los infectados que necesitan una internación o tratamiento más complejo se están atendiendo por medicina prepaga o con las obras sociales. Es lo que ocurre en Capital Federal y el conurbano bonaerense, que son las zonas con mayor cantidad de casos».

Respecto a la situación global, Trombetta señaló que la cuarentena “ha tenido buenos resultados». «Lo que no sabemos es si con esto se evita una situación más crítica o si simplemente se la está posponiendo”.

“Algo que el mundo entero está aprendiendo-dijo Trombetta-es si los que han tenido algún tipo de exposición al virus quedan inmunizados. La verdad es que es algo que no está del todo claro. Eso también complica una evaluación precisa sobre si la cuarentena sirve para evitar o sólo para posponer y prepararse para una situación crítica”.