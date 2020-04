Doce videos para hacer ejercicio sin salir de casa

No se puede salir a caminar. No se puede ir a un club para usar el gimnasio, la pileta, tomar clases de patín. No se puede siquiera sacar una pelota y jugar un fulbito en alguna plaza de barrio. Además, en la ciudad de Buenos Aires el 70 por ciento de la población vive en departamentos. Es decir que las posibilidades de tener un espacio al aire libre en la propia casa, donde practicar alguno de estos deportes, es muy limitada. Sin embargo, hay una serie de ejercicios que sí se pueden hacer. Usando un palo de escoba o con una simple manta en el piso de un ambiente de casi cualquier tamaño es posible mover los músculos.

La revista española especializada Vitónica publicó en su sitio web 12 videos con una multiplicidad de ejercicios que se pueden realizar en casa, siempre aclarando que cada persona debe evitar la sobre exigencia.

“Mantener un estilo de vida saludable es importante también en estos momentos-escribe la revista-. Si cerraron tu gimnasio, si vas a quedarte en casa o, simplemente, si prefieres entrenar sin salir de tu hogar, aquí tienes 12 de nuestros vídeos de entrenamiento en casa y sin material adicional para que puedas mantenerte en forma”.

La entrenadora de todos los videos es una mujer de pelo negro y lacio, peinada siempre con una cola de caballo para poder ejercitar. Tiene un nítido acento español y se llama Raquel Rodríguez. “Hola vitónicos”, dice al inicio de cada entrenamiento.

Los videos no fueron realizados contra reloj desde que el planeta entero entró en cuarentena por la pandemia de coronavirus. Son una colección de diversas producciones realizadas a lo largo del tiempo que sí tienen algo en común: pueden realizarse en una casa de cualquier tamaño y verse haciendo click en el siguiente link.

Es hora de entrenar.