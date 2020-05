Cuarentena: Quirós dijo que si la flexibilización complica los contagios, retrocederán a un aislamiento más riguroso

Este viernes, el ministro de Salud Fernan Quirós, advirtió que si se complica el nivel de contagios, el gobierno porteño retrocederá respecto de las medidas de liberalización de la cuarentena que tiene previstas.

Aunque se da por descontado que el aislamiento preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 24 de mayo, numerosas actividades serán gradualmente liberadas. Esto se dio a conocer en un informe presentado por la cartera esta mañana. Quirós dijo que junto con el jefe de Gobierno porteño Horacio Larreta le presentaron al presidente Alberto Fernández «unos principios generales» sobre cómo deberían ser esas nuevas actividades que comenzarían a abrirse luego de la extensión de la cuarentena.

En la Ciudad hay 1.961 casos de coronavirus confirmados, 537 altas institucionales y 104 fallecidos. Esto significa que la tasa de letalidad es de 5,44.

El ministro reiteró que “esta es una enfermedad básicamente de la edad mediana” dado que “la enorme mayoría de los enfermos tiene entre 20 y 60 años”. Sin embargo, aclaró que los que más riesgo corren son los mayores de 60, ya que la tasa de mortalidad es mucho más alta en estos grupos (26,3% en los mayores de 80). A su vez, señaló que en las Unidades Febriles de Urgencia (UFUs) “hemos atendido 2.436 personas, de las cuales tenían indicación de ser testeadas 1.339, y de ellas 175 dieron positivo”.

Los casos confirmados en villas ya suman 365, al confirmarse ayer 64 nuevos diagnósticos.

«No hablamos de actividades en particular, sólo pedimos que se priorice el no uso de transporte público, y que la actividad económica que se agregue sea después de la media mañana y no se agregue de movilidad pública en horarios donde ya hay mayor riesgo que es cuando hay picos de ingreso, que es a la mañana», explicó.

Además, informó que «no se darán nuevos permisos de circulación» y que en caso de ver que «la ciudadanía no acompaña a rajatabla las normativas» y si «la curva de evolución de la enfermedad tampoco acompaña», decidirán en la Ciudad «dar marcha atrás a las nuevas medidas».

De la conferencia de prensa participaron el ministro del área Fernán Quirós; el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el titular del SAME, Alberto Crescenti; el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora del Hospital Gutiérrez, Cristina Galoppo.