Cómo ayudar a los adolescentes a transitar la pandemia

Iván Federico Hojman. Télam.

Los adultos deben «darles su espacio» a los adolescentes en la cuarentena por la pandemia de coronavirus, dejarlos vivir «a contramano» y «acostarse a cualquier hora» para que puedan conectarse con sus pares con intimidad y, además, «buscar compartir actividades con ellos y estar abiertos al diálogo, sobre todo si es una inquietud de ellos», señalaron especialistas. «En la adolescencia se necesitan espacios diferenciados y no compartidos con la familia.»

«Es frecuente el cambio de horarios, que se viva a contramano de los demás en la casa para usar los espacios en momentos de silencios o tener la casa disponible para conectarse con sus amigos, ya que están todos encerrados por la cuarentena», dijo a Télam Agustina Germade, psicóloga especialista en adolescentes.

«Que necesiten de este espacio no quiere decir que la familia tiene que desaparecer, siguen siendo dependientes y necesitan de la familia presente. Hay que ofrecer terrenos para la charla y que no haya otros estímulos. Aprovechar como un momento privilegiado para la comunicación, contarse algo del día, compartir frustraciones y enojos en esta situación«, aclaró.

Germade aseguró que los adultos no deben hablar con los adolescentes desde un lugar «moralista». «El mayor padecimiento de los adolescentes no está en el aislamiento social, porque se genera un contacto por redes con amigos, sino más bien el padecimiento corporal, no estar cerca del otro. En la adolescencia es un momento donde se toma distancia corporalmente de los padres y se acerca a los pares», explicó la psicóloga.

En la misma línea opinó Silvina Valente, ginecóloga y sexóloga clínica, que resaltó que «hay que buscar alguna actividad, un momento para compartir con un hijo adolescente».

«Hay que escucharlos, buscar acercarse a hablar, respetarle los tiempos y los espacios. Toda la vida la sexualidad fue un tabú. Los chicos no lo toman como algo tan natural para hablar con los padres. Se puede hablar de cosas puntuales como si saben del preservativo y cómo usarlo, si saben de los anticonceptivos», explicó. Valente aseveró que los adultos deben «hablar en base a lo que te preguntan los adolescentes«.

Gabriela Torres, titular del Sedronar, dijo a Télam que «los adolescentes están muy solos con lo que creen que es el consumo y lo que consumen».

«Es un tema que se habla poco, que entra en un cono de silencio. Es un tiempo donde con los adolescentes hay que empezar a comunicarse de otra manera. No con interrogatorios sino conocerlos, saber qué les pasa, cómo están«, afirmó.

«Compartir actividades, comentar algo, ver videos, ver que les causa gracia. Conocer la identidad de ese adolescente. Con la pandemia es un contexto difícil para los adultos, pero los adolescentes la pasan peor», indicó Torres.