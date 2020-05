Aumenta la circulación urbana, ¿hay riesgo de mayor contagio?

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

Sólo hace falta salir a calle para comprobar que la circulación en la Ciudad aumentó de manera considerable. Así lo registra el propio gobierno, que informó un incremento del 28% de los vehículos que ingresaron esta mañana por los accesos a la capital, a un ritmo que viene creciendo al 10% cada día. El transporte público también está trasladando cada vez más gente, un 16% más cada semana, aunque los números aún están lejos de equipararse a los previos de la cuarentena.

Es por eso que los especialistas advierten que la flexibilización del aislamiento se da en un momento en el que la curva de contagios parece acelerarse. Ayer se registraron dos récords, de contagio (316 casos) y de muertes (23 en 24 horas), y se proyecta que el pico se producirá hacia fines de mayo y principios de junio.

¿La flexibilización de la cuarentena se traducirá en un boom de contagio por coronavirus? “Es la pregunta del millón. Todos sabíamos que había que balancear, flexibilizar por cuestiones económicas. Hay más riesgo por la circulación, seguramente, el punto es encontrar el equilibrio y creo que el gobierno lo está manejando con inteligencia: si esto no funciona, se vuelve para atrás y listo”, dijo a Diario Z Gabriel Levy Hara, médico e infectólogo, del Hospital Durand.

Para Levy Hara es probable que haya un aumento de casos, pero la situación no debería descontrolarse siempre y cuando se cumplan con las pautas de distanciamiento social, el uso de barbijos y la ventilación del transporte público. “Con el barbijo y el distanciamiento, el virus no te llega y eso es real. Los casos aparecen cuando la gente se relaja”, afirmó.

En cambio, el médico y ex presidente del Garrahan, Carlos Kambourian, pronosticó un escenario más complejo ya que advirtió que “mucha gente no está cumpliendo las medidas mínimas, no usan bien el tapabocas y no cumplen las distancias”. Kambourian no tiene dudas de que la flexibilización actual va a suspenderse en los próximos días, para volver a una cuarentena más estricta. “La gran duda es cómo va a reaccionar la gente, ¿vamos a cumplir? Esta es una pandemia muy grave”, aseguró.

Ambos especialistas sopesaron el carácter social y económico como principal eje del relajamiento general que se advierte en la sociedad. “Nadie hubiera decidido flexibilizar sin tener en cuenta el carácter social y económico. Mi preocupación es que sucedió de hecho: antes que se autorizara, la gente ya estaba en la calle”, dijo Kambourian.

“El punto es que el costo-beneficio de reactivar un poco la economía y tener algunos casos más, pero debería andar bien si la gente cumple con las pautas de prevención”, indicó Levy Hara, quien a su vez remarcó que el foco se está trasladando a las villas de emergencia, donde “no se hicieron tareas de prevención acorde”. “Hoy la gente que sale a trabajar es gente activa, en edad trabajadora y sin comorbilidades, así que insisto: si se cumplen las pautas generales de prevención, no tendría que haber aumento significativo de casos”, enfatizó Levy Hara.