1. ¿Quiénes tienen mayor riesgo enfermedad grave por Coronavirus?

Los adultos mayores de 60 años

Las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares y diabetes.

2. ¿Qué deben hacer los adultos mayores?

NO minimizar síntomas de enfermedad. La enfermedad por coronavirus puede comenzar como un resfrío o gripe leve, pero en los adultos puede agravarse muy rápidamente.

3. ¿Qué hacer para disminuir el riesgo de infección?

Permanezca dentro de casa y evite cualquier traslado innecesario. Trate de recibir en su casa mercaderías y medicación, también evite visitas médicas o contactos innecesarios con el sistema de salud.

Cuide su cuerpo: haga ejercicio, coma sano, intente mantener un buen descanso, evite automedicarse.

Mantenga distancia con otras personas. Al menos 1.5 metros con las que pudiera estar en contacto

Sea muy cuidadoso de su higiene. Lávese las manos con frecuencia, evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. Lave y desinfecte con frecuencia las superficies que toca con frecuencia en su casa

Tenga un plan ante lo imprevisible. En caso de sentirse mal, consulte con su médico sobre información para controlar su estado de salud y detectar síntomas compatibles con coronavirus. Busque quién puede cuidarlo si su cuidador se enferma

Fortalezca sus vínculos. Manténgase en contacto frecuente con otras personas por teléfono o correo electrónico.

4. ¿Qué cosas puede hacer para disminuir la ansiedad?

Los síntomas de ansiedad pueden ser:

Temor o preocupación por su salud y la de sus seres queridos.

Cambios en los hábitos de sueño o comida.

Dificultad para dormir o concentrarse.

Empeoramiento de síntomas crónicos.

Aumento de uso de alcohol, tabaco o fármacos como ansiolíticos, antidepresivos.

5 Algunos consejos útiles

No pase todo el día mirando, leyendo o escuchando noticias sobre la pandemia de coronavirus.

Planifique actividades.

Mantenga contacto con su familia y amigos.

Acuerde contactos diarios con otras personas si está solo.

6. Consejos para familiares y cuidadores

Conozca los remedios que toma su familiar o persona que cuida; prevea la forma de conseguirla.

Controle la disponibilidad de comida, medicamentos u otras necesidades.

7. ¿Qué hacer ante posibles síntomas?

Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar o tuvo contacto con alguien que haya viajado recientemente o tenga confirmación de enfermedad por coronavirus, Comunicarse con: 107 o 11-50-500-147 (CABA), 148 (Provincia de Buenos Aires) .

Si tiene dificultad para respirar, dolor u opresión torácica, confusión o somnolencia, color azulado en los labios o cara o vómitos debe ir a la guardia.

Del portal de salud del Hospital Italiano. Basado en: Canadian Geriatrics Society COVID-19 Recommendations for Older Adults. What Do Older Adults Need To Know?