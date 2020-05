La Ciudad concentra el 43% de los casos positivos de todo el país

En la Ciudad de Buenos Aires vive aproximadamente el 8 por ciento del total de habitantes que tiene la Argentina. En ese grupo de población se concentra más del 45% de los casos de coronavirus de todo el país. En cifras exactas, el último reporte del Ministerio de Salud nacional, publicado en la mañana de este viernes 21 de mayo, indica que el total de casos a nivel país es 9931, de los cuales 4283 son de la Capital.

Dentro de las cifras porteñas- además- han tomado la delantera las villas de emergencia, transformadas en el foco principal de la epidemia de coronavirus. Según informó esta mañana el ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós, en los barrios populares hay 1877 casos, de los cuales fallecieron 17. Sobre este total, el Barrio 31 tiene 839, la villa 1-11-14 de Bajo Flores, 228, y la 21-24 sumó 35. El resto están repartidos en otros barrios vulnerables.

El aumento de los casos en la Ciudad trajo consigo un intenso debate sobre el origen de este pico. Del lado del gobierno porteño sostienen, entre ellos el propio Quirós en la conferencia de prensa que dio esta mañana, que no es posible asociar el crecimiento con las medidas que permitieron mayor actividad comercial, ya que no habrían pasado los 14 días necesarios para que se incuben y manifiesten los síntomas en quienes hayan contraído la enfermedad desde que se “relajó” la cuarentena. Del otro lado de la General Paz, de donde vinieron la mayoría de los cuestionamientos, por parte de los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires, el argumento central es que “en el momento que aumentan los casos” no se puede relajar el confinamiento social.

Quirós confirmó que durante este fin de semana no se anunciará ningún cambio en el modo en que están funcionando las medias restrictivas en la Ciudad, cualquier modificación comenzaría luego del 25 de mayo.