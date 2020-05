Cuáles son las once estaciones de tren que permanecerán cerradas

Once estaciones de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanecen cerradas desde hoy y se incrementarán los controles de permisos de circulación a fin de que los servicios sean utilizados sólo por trabajadores esenciales y exceptuados, según informó Trenes Argentinos.

La empresa estatal, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, señaló que los trenes de la línea Mitre no se detendrán en las estaciones 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia; la línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen; en tanto que los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y la línea Belgrano Sur cerrará la estación Presidente Illia.

Los usuarios de estos servicios podrán apelar a medios alternativos de transporte o bien, en el caso de la línea Mitre además de la estación cabecera de Retiro, podrán tomar el tren en las estaciones General Urquiza, Belgrano R, Ministro Carranza -para los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre- y Belgrano C o Núñez -para el ramal Tigre-.

En la línea Roca, la alternativa será trasladarse a Plaza Constitución a tomar el servicio, en tanto que en la línea Belgrano Sur podrán hacerlo en las estaciones Soldati o Lugano.

Mientras que en el Sarmiento, los servicios tendrán a Once, Caballito, Flores y Liniers como alternativa a Floresta y Villa Luro.