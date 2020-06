Piden la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional en la Villa 21-24

Con más de 303 casos positivos de Covid 19, las organizaciones sociales de la Villa 21-24 de Barracas pidieron en la tarde de este lunes 1 de junio que el Gobierno de la Ciudad declare al barrio en “emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional”.

La demanda se expresó en una conferencia de prensa que comenzó con el pedido de 1 minuto de silencio por “otra Ramona”. Era una vecina de la Zavaleta que falleció ayer contagiada con Covid 19. Tenía el mismo nombre que la referente de la Villa 31 que murió el 17 de mayo y que días antes de enfermarse había grabado un video que circuló por las redes en el que pedía acceso al agua potable.

#AHORA Conferencia de prensa de la Red de mujeres y disidencias organizadas de la villa 21-24 y Zavaleta y el Comité de Emergencia de la #Villa21-24 y #Zavaleta pic.twitter.com/V0fqlVO7iS — FM La Patriada (@FMLaPatriada) June 1, 2020

El encuentro con los periodistas fue encabezado por referentes de la Red de Mujeres y Disidencias de la Zabaleta y respaldado por otras organizaciones.

“Exigimos que el gobierno porteño nos provea de barbijos y alcohol en gel para tener en los comedores comunitarios en los que trabajamos”, remarcó una de las dirigentas en la conferencia que se realizó en una de las calles del barrio. “Necesitamos un aislamiento seguro para quienes lo necesiten”.

Otra de las demandas expresadas por las referentes fue por la comida. “Las bolsas de alimentos que distribuye el gobierno son insuficientes y además cada semana traen menos que la anterior”.

La problemática habitacional no estuvo ausente en el reclamo. No sólo por las condiciones de hacinamiento sino por no poder sostener aunque sea esas condiciones. “Necesitamos un subsidio para los compañeros que no están pudiendo pagar el alquiler y alguna respuesta para las personas que viven en situación de calle”.

Las organizaciones de la Zavaleta destacaron que la situación del barrio respecto del agua potable, insumo básico para enfrentar la epidemia lavándose las manos con periodicidad, es igual de precaria que la de la Villa 31. “Necesitamos que se garantice de modo urgente acceso al agua potable en todas las viviendas de barrio. La que tenemos está contaminada”.