«Si la gente sale, no habla con nadie, vuelve a su casa y se lava las manos se pueden sostener los cambios»

Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, dijo hoy que el récord de nuevos casos de coronavirus en el AMBA indica que hay que «seguir muy cautos con cualquier tipo de cambio que se haga en el aislamiento y seguir trabajando mucho en terreno, básicamente en los barrios vulnerables«.

«El número aumentado de casos podemos explicarlo en trabajo en terreno, en la búsqueda activa», dijo, y agregó que desde el punto de vista infectológico siempre que se hace una búsqueda activa se encuentran más pacientes.

«Cuando se hace una búsqueda efectiva puerta a puerta aumentan los casos», añadió el epidemiólogo en declaraciones a El Destape Radio y agregó que esto muestra que «hay una circulación importante en varios barrios vulnerables» y que, debido a ello, hay que «monitorear en Avellaneda, Quilmes y San Martín».

Al ser consultado sobre la vuelta a la Fase 2, sostuvo que «si uno sigue las filminas presentadas por el Presidente, parecería que puede ser», que «podemos quedarnos donde estamos» y aclaró la necesidad de fortalecer las acciones en el terreno e intensificar los testeos en los barrios vulnerables.

También señaló que «hay algunas diferencias de criterio de si abrir o no abrir, si progresar o no progresar, entre CABA y Gran Buenos Aires», pero «ahora necesitamos con nuestra conciencia que esto no vaya para atrás, por una situación de aumento abrupto de los números«.

En cuanto a posibles cambios en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que si la gente sale, no habla con nadie, vuelve a su casa y se lava las manos con conciencia, «se pueden sostener los cambios que pueden darse». «Lo que abra la ciudad de Buenos Aires va a depender también de lo que hagan las personas que salgan», consideró.

Consultado por la apertura de actividades, Orduna contó que en Alemania nunca se prohibió salir a caminar o a correr, siempre y cuando sea en solitario. «El temor es nuestro comportamiento, recuerdo el baby shower o el casamiento, el sábado en la Plaza de Mayo, donde evidentemente necesitan un poco más estar monitoreados», reflexionó. Por eso, explicó que «se pensó que eso, en nuestro modelo, inicialmente no podía ser, tenía que ser más férreo, más modelo chino que alemán».

Por último, aseveró que en Europa siguen «escudados y con distanciamiento social», y que más allá de tener varias actividades liberadas «cambiaron los hábitos desde febrero a ahora».

