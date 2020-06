Cuarentena: más salidas para chicos, más comercios abiertos y autorización para salir a correr

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, explicó que en la Ciudad «seguimos en la cuarentena tal cual venimos. La única diferencia es que, dado que llevamos siete días de estabilidad, con valores de entre 350 y 400 casos y dado que llevamos una larga cuarentena con la gente que está verdaderamente cansada y que requiere una respuesta del gobierno, estamos analizando y discutiendo qué actividades podemos sumar”.

Estas medidas fueron discutidas el miércoles por presidente Alberto Fernández con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión de la que participaron altos funcionarios y también especialistas en infancia. También se comenzó a discutir preparar un protocolo para la reapertura gradual de las escuelas, así como instalar en espacios públicos entretenimientos para niños y adolescentes.

Se duplicarían los días de la semana en la que pueden salir los chicos.

En principios los cambios -que se formalizarán hoy jueves- incluyen más salidas para chicos y chicas, autorización para salir a caminar o correr individualmente entre las 22 y las 8 de la mañana, y que abran algunos negocios barriales como venta de calzado y ropa. Las actividades deportiva serán «siempre de forma individual, como máximo con una segunda persona, pero no en grupos ni participando de entrenamientos colectivos

La flexibilización se aprobaría pese a que la curva de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) continúa en aumento y ayer registró otro récord: 14 muertos y 949 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas a nivel nacional.

La Ciudad de Buenos Aires volvió a ser la jurisdicción con más casos registrados: ayer se registraron 467 nuevos de residentes y 127 de no residentes. En total, son 11.225 en todo el territorio porteño.

El gobierno estima que las medida no generrarán más que una “pequeña cantidad” de personas en la calle y que “no impacte en el transporte público”. “Necesitamos darle una respuesta más recreativa a los niños y por lo tanto serán los dos días del fin de semana” cuando puedan salir acompañados por un mayor, detalló Quirós. Hasta ahora, era solo uno.

“Mañana (por hoy) se tomarán las decisiones finales y se le comunicará a la sociedad lo decidido”, dijo Quirós, que subrayó: «Las medidas que estamos tomando no son por optimismo: acá no hay optimismo. No estamos bien, pero entendemos que hay un conjunto de personas que están fatigada y necesitan otra cosa. Entendemos que dentro del `no estamos bien´ hay un montón de necesidades que debemos atender».