La disputa por la veracidad: presentan el libro «Che, Masseti, Walsh. Prensa Latina», de María Seoane

A las 18 horas de este martes 9 de junio se presentará de modo virtual, en la web del diario Página 12, el libro Che, Masetti, Walhs. Prensa Latina, escrito por la periodista y escritora María Seoane y publicado por Editorial Octubre.

“La demonización contra la joven revolución cubana empezó después que Fidel, el Che y Camilo Cienfuegos –que parecían “dioses griegos por bellos y por jóvenes”– entraron a La Habana junto a mil guerrilleros el 8 de enero de 1959, encabezando la llamada Caravana de la Libertad. ¿Quieren ustedes, los periodistas ayudar a los pueblos? Pues tienen un arma formidable en la mano: la opinión pública continental. Úsenla, y verán cómo ayudan a redimir pueblos y salvar muchas vidas. Nosotros no tenemos cables internacionales. A ustedes, los periodistas latinoamericanos, no les queda más remedio que aceptar lo que diga el cable, que no es latinoamericano. La prensa de América Latina deberá estar en posesión de los medios que le permitan conocer la verdad y no ser víctima de la mentira”, dijo Fidel en una reunión internacional de periodistas de todo el mundo, que se realizó entre el 21 y 22 de enero, conocida como “Operación Verdad”.

«La experiencia de Prensa Latina es extraordinaria porque es la primera, por lo menos en el siglo XX, en la que un Estado se dispone a batallar por la veracidad de la información contra los grandes tanques informativos del mundo» María Seoane, periodista y escritora, autora de Che, Masseti, Walsh. Prensa Latina.

Seoane recuerda este momento en el libro que presentará esta tarde junto a Víctor Santa María, editor general del Grupo Octubre, Hernán Vaca Narvaja, autor del libro Masetti, el periodista de la revolución; y el cubano Isidro Fardales, editor de la revista Bohemia y ex director de Radio Cuba. La presentación será coordinada por Fernando Amato, editor de la revista Caras & Caretas.

“En principio fue la primera vez en América Latina que un Estado se dispuso a construir una agencia pública (de noticias) que tenía como objetivo fundamental difundir con veracidad lo que ocurría en Cuba-dijo Seoane en una entrevista publicada por Página 12-. Masetti enseñaba en la agencia a ser objetivos, a ser veraces; por eso decía “nosotros somos objetivos pero no somos imparciales” porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Para ellos la objetividad era contar los hechos como ocurrían desde el punto de vista de la experiencia revolucionaria, mientras las grandes agencias tenían corresponsales en todo el mundo, pero estaban tamizadas por los intereses de Estados Unidos que en ese momento estaba desplegando su mayor esfuerzo por ganar la Guerra Fría. La experiencia de Prensa Latina es extraordinaria porque es la primera, por lo menos en el siglo XX, en la que un Estado se dispone a batallar por la veracidad de la información contra los grandes tanques informativos del mundo”.