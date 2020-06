Infectólogo Ricardo Teijeiro: «Estamos en pleno desarrollo de la pandemia y hay que cuidarse»

Por Demián Verduga

Ricardo Teijeiro es médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Saadi). “No es inexorable volver a la fase 1 de la cuarentena. Todo depende del comportamiento social”, le dijo el especialista a Diario Z.

Los casos positivos de Covid 19 han comenzado a ubicarse en un promedio de 1.500 diarios en el país, de los cuales más del 90% se encuentran entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Estas cifras dispararon el debate sobre la necesidad, o no, de restaurar un régimen más estricto de aislamiento social.

“Lo más importante es mirar la ocupación de la cantidad de camas de terapia intensiva. El crecimiento de los casos no se puede tomar de modo lineal. La circulación viral es similar a la que íbamos a tener. El tema es que hay una búsqueda activa en los barrios y hay más diagnósticos. Se está visualizando la realidad”. “Por supuesto que si salen miles de personas a correr una al lado de la otra no ayuda complica”, dijo Teijeiro refiriéndose a la imagen de los corredores nocturnos que colmaron algunos parques porteños en el primer día en que se habilito la actividad física.

¿La evolución de la epidemia es la esperable?

Estamos dentro de lo esperable, sí. Va a haber incremento de casos. Eso es seguro. La circulación viral no se frena. Es muy importante no descuidarse en este momento. Porque cumpliendo los protocoles se podría salir a correr. El problema es el descontrol social.

Su opinión sería que no es necesario aún volver a la fase 1 sino cumplir los protocolos que ya están…

Los protocolos tienen que ser muy claros y sobre todo cumplirse.

Hay ciudades en otros países que tuvieron un pico muy alto de casos y que ahora están volviendo a cierta normalidad, ¿es así luego del pico?

En toda pandemia hay una gran circulación de inicio, puede estar más controlada o ser exponencial. Siempre es así porque ninguna de las personas de una comunidad tiene anticuerpos contra un virus nuevo. Somos todos susceptibles. A medida que el virus circula se van generando anticuerpos. Eso en algún momento frena la curva de ascenso. Y llega un momento en el que comienza a decrecer. Ocurre con todas las pandemias.

Lo que no es posible predecir es en qué punto estamos ahora…

Estamos en ascenso. No llegamos al pico. Lo que se pretende es que ese pico sea lo más bajo posible. También hay que señalar que hablamos básicamente del AMBA. Debemos tener precaución. Me atrevería a decir que el pico aún no llegó.

En el momento en que se perciba la llegada del mayor contagio diario, ¿hay que volver a una cuarentena estricta o no?

Una de las cosas más importantes es la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Y de lo que estamos seguros es que durante todo el proceso los grupos de riesgo deben tener el mayor distanciamiento posible. Todo depende de cuál sea la cantidad de casos que tengamos y del comportamiento social. Es fundamental que la gente sepa que estamos en pleno desarrollo de la pandemia y que hay que cuidarse. Si cumplimos los protocolos no deberíamos tener un pico exponencial.