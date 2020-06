Protesta de taxistas en el Obelisco: piden la tarjeta alimentaria y que se sancione a las aplicaciones

Un nutrido grupo de taxistas porteños cortó la tarde de este martes 16 de junio parcialmente la calle Cerrito y realizará una olla popular a la altura del Obelisco, en el centro porteño. Los motivos de la protesta son dos: la entrega de tarjetas alimentarias ante la merma de la actividad por el aislamiento y contra la «competencia desleal» de las aplicaciones de pasajeros.

Marcelo Boeri, secretario de Taxistas Unidos, le dijo a la agencia Télam que si bien la protesta no era orgánica sino de autoconvocados, los reclamos eran «compartidos «. «Pedimos la tarjeta alimentaria y la exención de las auditorias administrativas y técnicas de los autos por este año por la pandemia», aseveró.

Por su parte, Alberto «Cacho» Rodríguez, secretario de la Asociación de Taxis de Capital, afirmó: «Aunque los que protestan no son compañeros de los gremios no vamos a criticar esta movilización. Los reclamos son comunes: las aplicaciones como Uber, Cabify y Beat se aprovechan de la cuarentena”. “Nosotros cumplimos el aislamiento cuidando la salud de nuestros compañeros y a ellos no les importa nada», criticó.

«Hay 10 mil peones de taxis que no están trabajando porque no rinde que la unidad se mantenga en actividad-agregó Rodríguez-. No llega a un tercio del total la cantidad de choferes que están trabajando. Algunos salen unas horas o días salteados para llevar algo a sus casas».