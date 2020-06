Una familia porteña necesita 43.373 pesos para no ser pobre, sin contar el alquiler

Una familia tipo necesitó 43.373 pesos en el mes de mayo de 2020 para no caer por debajo de la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Ese monto se calcula para un grupo familiar de dos adultos y dos niños en edad escolar, pero dueños de la vivienda en la que habitan. Es decir que no incluye el alquiler. Para sumar ese rubro hay que mirar el valor de la Canasta Total, no sólo la básica, que se ubicó en 53.400.

Los datos fueron publicados por la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad. Si se los compara con el resultado de abril de 2020, el incremento de la Canasta Básica fue del 1,1 por ciento, ya que en ese mes se había ubicado en 42.854.

Para no caer en la indigencia, para que una familia tipo pueda garantizar la ingesta de calorías elementales para subsistir, el monto necesario en mayo fue de 23.560 pesos; en abril había sido de 23.311.

El aumento de las canastas, en perspectiva, se viene desacelerando al ritmo de la caída de la inflación, producto del congelamiento de tarifas, los controles de precios, y el parate de la economía por la cuarentena para intentar contener el coronavirus. De marzo a abril-la medición anterior-el incremento de la Canasta Básica se había ubicado en el 2,9%.

El capítulo complejo es cuando se cruzan estos datos con el promedio de los ingresos. Esa medición viene siempre por detrás porque es trimestral. Y este año, en el marco del aislamiento social, todavía no se ha publicado siquiera la del primer trimestre de 2020. Tomando en cuenta que no es un dato actualizado, la última cifra oficial disponible es la del cuarto trimestre del 2019. En esa medición, el 40% de la población de la Ciudad tenía un ingreso familiar promedio por debajo de los 40 mil pesos.