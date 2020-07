Un repartidor tiene que trabajar 9 horas diarias y sin francos para llegar a la canasta básica

Por Demián Verduga

Los trabajadores de reparto que realizan sus tareas para las apps que ofrecen delivery por internet volverán a movilizarse. Será en la mañana de este jueves 16 de junio frente a la Legislatura porteña. El reclamo de fondo es el mismo que vienen realizando hace meses y que en mayo fue acompañado por tres paros internacionales: recibir los derechos laborales básicos.

El disparador de la marcha de mañana es rechazar una ley impulsada por el gobierno porteño que regula algunos aspectos de la tarea. La iniciativa se centra básicamente en cuestiones que tienen con un servicio de «transporte y tránsito».

Diario Z consultó a fuentes del bloque de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos y en ambos casos remarcaron que la Legislatura de la Ciudad no puede «legislar en materia laboral». «Eso compete al ámbito nacional». Es decir que la cuestión de fondo debe tratarse en el Congreso nacional.

El proyecto que había logrado dictamen de mayoría en la Comisión de Tránsito y Transporte del parlamento capitalino con los votos de Juntos por el Cambio y UCR-Evolución está siendo renegociado por estas horas. El oficialismo está incorporando modificaciones propuestas por la oposición. Los puntos más salientes que se están acordando son:

Las apps deberán contratar seguros para cubrir cualquier tipo de accidente que tengan los trabajadores.

Se retirará la figura de “intermediarios” que le brindaba a las empresas la iniciativa inicial y serán encuadradas como prestadoras de servicios.

Mientras dure la pandemia, las empresas deberán proveer de barbijos, guantes y alcohol en gel, a los repartidores.

Se pondrá un límite del 15 por ciento a la comisión que los comercios deben pagar a las apps por el servicio de delivery.

“Lo que había presentado el gobierno el 19 de junio era sólo referido al código de tránsito y transporte”, le dijo a Diario Z el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto. “Los comerciantes denuncian que las apps cobran entre el 30 y 35 por ciento de comisión por el servicio. Nosotros estamos impulsando un artículo que ponga un límite del 15%”.

El diputado del FdT remarcó que Juntos por el Cambio ya contaba con los 31 votos para aprobar el proyecto así que la expectativa de la oposición es introducir las modificaciones que se mencionaron. Esto señalando siempre que la Legislatura porteña no tiene facultades para modificar la situación de fondo, que es el principal reclamo de los trabajadores.

«Los cambios que estamos logrando no son el ideal pero se avanzó mucho respecto de lo que era la propuesta inicial», dijo Roberto. Y agregó que las negociaciones seguirán hasta el minuto previo al inicio de la sesión.

Los repartidores

La pandemia puso a los trabajadores de reparto en el centro de la escena. De pronto su tarea se transformó en esencial para garantizar que muchas personas reciban en su casa cuestiones básicas. Ya no fue sólo la pizza de un sábado a la noche. Se cuentan por miles las personas que desde que comenzó el aislamiento social compran los medicamentos, los alimentos básicos, los artículos de limpieza, de manera online y los reciben por delivery.

Cuáles son las condiciones de trabajo que tienen los alrededor de 100 mil trabajadores empleados por las apps.

Según ATR, desde que comenzó la pandemia murieron 8 repartidores en accidentes de tránsito por trabajar en estado de cansancio.

Mariano Martínez trabaja para la empresa Pedidos Ya y es parte de la Asociación de Trabajadores de Reparto (ART), una de las agrupaciones que nuclea a los repartidores. “Hay empresas que pagan 60 pesos por envío”, le dijo a Diario Z. “Para poder ganar unos 45 mil pesos por mes (2 mil pesos más que la canasta básica) tenemos que trabajar entre 8 y 9 horas por día de lunes a lunes. El punto es que, por ejemplo, no tenés derecho a enfermarte. Si te enfermas y necesitás quedarte en tu casa no salís a trabajar y no ganás nada”.

Martínez remarcó que desde que comenzó la cuarentena, hace unos 120 días, ya murieron 8 repartidores, pero no de coronavirus. “Fue en accidentes de tránsito -remarcó-. Aumentó mucho el trabajo y los compañeros están laburando muchísimas horas y en algún momento los reflejos responden peor. Por eso queremos que se lo declare trabajo insalubre, para poder tener una regulación de seis horas”.

El resto de las demandas son las condiciones básicas: buscar una forma para cuenten con un ingreso fijo garantizado que les permita, por ejemplo, enfermarse; contar con obra social y jubilación.

El argumento de las empresas para rechazar estos pedidos, explicó Martínez, es que “supuestamente el negocio no sería rentable si nos pusieran en esas condiciones”. “Pero cualquiera puede ver la cantidad de publicidad que las apps ponen en los medios y en la vía pública. Eso indica que sí tienen recursos. Simplemente no los quieren utilizar para mejorar las condiciones de los repartidores”.