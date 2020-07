Hoy se reabren parques y plazas pero no los patios de juego

Los más pequeños podrán ingresar a los parques con bicicletas, monopatín, patines y otros rodados que permitan la movilidad y disfrute de los espacios verdes. Los patios de juegos, postas aeróbicas, mesas de ping pong y canchas o playones para hacer deportes no estarán habilitados en esta primera etapa. Según el plan de apertura progresiva, su acceso está previsto para la cuarta etapa.



Durante esta fase, el uso recreativo de los espacios verdes de la ciudad podrá realizarse por las familias de acuerdo con las siguientes condiciones. Los menores de quince años deberán estar acompañados por sus padres o adultos a cargo. Podrán acceder y transitar por caminos, aceras y senderos. Las áreas verdes podrán ser utilizadas pero no se podrá permanecer en las mismas. Los puntos verdes, centros de tercera edad y las estaciones saludables permanecerán cerradas.



Para evitar el contagio no podrán llevarse a cabo reuniones o actividades grupales entre niños y/o personas que no convivan en el mismo hogar. No estarán habilitados los bebederos por lo que se recomienda llevar desde los hogares los elementos de hidratación en caso de requerirse.



En esta fase de la reapertura, los vecinos podrán ejercitarse en los espacios verdes de la Ciudad de 18 a 10 horas. Los días pares podrán disfrutar de la actividad al aire libre aquellos cuyo documento nacional de identidad esté finalizado en número par o cero, los días impares los que tengan en DNI finalizado en número impar.



La actividad física se podrá hacer en grupos de hasta dos personas y estas deberán estar siempre circulando ya que no está permitida la permanencia en los espacios verdes.



Los porteños podrán hacer uso de los sectores que se encuentren abiertos y no de aquellos cerrados por medio de rejas, cintas u otros elementos. Por ejemplo, no estarán disponibles las postas aeróbicas y los circuitos de calistenia. En las zonas permitidas, podrán utilizar bicicletas, patines y demás elementos para hacer actividad en movimiento.



Desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, el gobierno porteño viene realizando una serie de mejoras en los espacios verdes que significaron en el 2019 la intervención de 82 plazas y parques; la puesta en valor de 127.109 metros cuadrados; y la inclusión de nuevos patios de juego, caniles, postas aeróbicas, playones deportivos, sistemas de riego y de iluminación, entre otros.