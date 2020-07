Santilli anunció que se sumarán 50 camas de terapia intensiva más

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, adelantó hoy «pronto» sumarán «50 camas más» de terapia intensiva en el distrito, por lo que estimó que el porcentaje de ocupación, que «hoy es del 70%, va a bajar», en el marco de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Radio La Red, expresó que la medida de quitar licencia de conducir a quienes circulen sin ser personal esencial tiene como objetivo «pasar a otra etapa y no volver a atrás», y señaló que la apertura de actividades «gradual y paulatina tiene que hacerse con toda responsabilidad».

El funcionario precisó que desde el inicio de la pandemia se le impidió el ingreso a la ciudad de Buenos Aires a 9.000 personas sobre 283 mil y que, ahora, a quienes se les quite la licencia «se le dará formulario Z para que transite a su hogar».

Por otro lado, Santilli recordó que, en esta fase del aislamiento por la pandemia de coronavirus, «el transporte es solo para esenciales» con lo cual «el resto no puede salir y no puede estar yendo adonde no tiene que ir».

En cuanto a los testeos, indicó que se realizaron pruebas a 15 mil policías, con el resultado de 701 efectivos positivos, 258 aislados y más de 40 a la espera de resultados.

El vicejefe porteño se mostró optimista: «Sepamos que hay medidas que vinieron para quedarse, siento que empezamos a ver una luz al final del túnel».

En este marco, destacó que la curva de contagios de coronavirus «en el barrio 31 (Mugica) es negativa, en el 1.11.14 también, y eso no pasaba».