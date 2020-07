Crece el rechazo por la suspensión de un aumento del 7% para los maestros porteños en plena pandemia

¿Pagar aguinaldo? No hay plata.

¿$2000 de aumento a docentes? No hay plata.

¿IFE en la Ciudad? No hay plata.

¿Ayuda a comercios? No hay plata.

¿220 mil dólares en equipamiento de bowling? Sí, hay plata.



Las prioridades de Larreta: para los porteños nada. Para sus negocios, todo. pic.twitter.com/ORQ4PrvxPF