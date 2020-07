Proponen construir una bicisenda de 60 cuadras en avenida Corrientes

El legislador porteño del Frente de Todos Manuel Socías presentó un proyecto de ley para que la Ciudad incorpore una ciclovía en la avenida Corrientes. La iniciativa propone que los carriles para ciclistas vayan desde la zona del obelisco hasta el barrio de Chacarita. Esto implicaría casi toda la avenida.

Según la propuesta, la ciclovía se extendería a lo largo de unas 60 cuadras. Empezaría en la avenida Federico Lacroze, donde está la estación cabecera de la línea de trenes Urquiza, y llegaría hasta la calle Suipacha, en el microcentro.

“Una ciclovía en esta avenida resulta fundamental para el tránsito de los ciclistas. Presenta características de troncalidad al ejido urbano de la ciudad y de conexión con trenes metropolitanos, colectivos y subte. Los carriles deberían construirse con todo el arte vial de protección y seguridad”, explicó Socías a la agencia Télam.

Luego agregó que su iniciativa responde a la idea de “incentivar el uso de la bicicleta”. “Es un modo de transporte sustentable y eficiente”, destacó el legislador. Y remarcó que el diseño “debe tender hacia estándares de mayor seguridad. Es fundamental la inversión en infraestructura de calidad”.

En ese sentido, el diputado subrayó algunos agregados que su propuesta le añade a los carriles exclusivos para bicicletas que ya existen. “La mayoría de las ciclovías de doble mano no cuenta con semáforo. Es difícil saber cuándo el ciclista tiene paso de manera segura. Tampoco se han realizado la totalidad de las obras de corrección de las tapas de las bocas de tormenta. Esto genera accidentes por el encaje de las ruedas en sus orificios. Lo mismo ocurre con las cunetas o canaletas sin protección. Y no se sanciona a los inmuebles que aún no retiraron las rampas para automóviles que exceden del cordón “, enumeró.