Proyecto para que el gobierno garantice el acceso a Internet del alumnado

El legislador porteño Santiago Roberto (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para crear el programa “Reconectar para la Educación a Distancia (RED)”, que consiste en garantizar el acceso gratuito a internet a las alumnas y alumnos de todos los niveles y modalidades de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires para que sigan estudiando a distancia mientras dure el aislamiento por el Covid 19.

A través del Ministerio de Educación e Innovación, el programa RED le debería entregar a cada alumno una tarjeta SIM de telefonía celular con tecnología 4G, precargada con 5Gb de capacidad de transmisión/recepción de datos por mes hasta que vuelvan las clases de manera presencial. La mismas serán recargables sin costo cada 30 días, a través de los sistemas automáticos de las prestadoras de telefonía.

Sobre el proyecto, Roberto expresó: “Son muchas las familias que nos cuentan que se le consumen los datos de internet de sus teléfonos y no les alcanza la plata para recargarlo. Esto genera que sus hijos no pueden seguir con la educación a distancia. y por eso con este programa queremos reducir la brecha digital, teniendo en cuenta que en este contexto no tener internet es no tener acceso a la educación”.

Para finalizar, Roberto señaló: “Este programa viene a complementar el fallo de la Justicia que obliga al Gobierno de la Ciudad a darle una notebook con conexión a internet a cada estudiante en situación de vulnerabilidad y que aún Larreta no cumple” – y agregó-:”Proponemos que el programa RED se financie reasignando las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los edificios públicos que están cerrados por la cuarentena y con el dinero que se ahorra en los servicios que hoy no se usan. De esta manera aseguramos la conectividad para todo el universo de alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad y terminamos con las excusas del Gobierno porteño que dice no tener presupuesto para dar cumplimiento al fallo de la Justicia”.

Son coautores del proyecto los legisladores del Frente de Todos Matías Barroetaveña y Laura Velasco.