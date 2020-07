Murió una embarazada en la Villa 31: “No estaba la ambulancia que Larreta prometió”

Por Demián Verduga

Los dolores en la zona abdominal habían empezado el viernes pasado (24 de julio) a media mañana. María Rosa Lencinas, 27 años, 38 semanas de embarazo, un hijo de cinco años, le avisó a su tía Norma, con la que vivía. “Fue un cuadro de dolor repentino- le dice Norma a Diario Z- Había llevado el embarazo sin ningún problema”. En ese momento nadie imaginaba que una suma de negligencias se acumularían para que ese malestar terminara en tragedia.

Norma salió de la casa en la vive en la Villa 31. Le pidió a dos jóvenes que viven al lado que fueran hasta la entrada del barrio. “Ahí donde Larreta nos dijo que habría una ambulancia las 24 horas. Porque en los Cesac (Centros de Atención Comunitaria que hay en la villa) a partir de las 12 del viernes no hay nadie y recién vuelven el lunes”.

Los dos jóvenes vecinos subieron cada uno a su bicicleta y se perdieron por las callejuelas del barrio. “Al rato volvieron y me dijeron que los Cesac estaban cerrados y que no había ninguna ambulancia”.

Norma volvió a entrar a su casa y llamó por su celular al Same. “Me dijeron que había mucha demora por la demanda de casos con Covid-19. Y yo les decía que mi sobrina estaba embarazada y con mucho dolor”.

“Pedí que la dejaran internada y me dijeron que no tenían camas porque estaba lleno de pacientes con Covid” Norma Lencinas, tía de María, la embarazada que vivía en la Villa 31 y falleció el sábado pasado.

La ambulancia finalmente llegó, promediaba la media tarde del viernes. Subieron a María en una camilla en la parte de atrás y su tía la acompañó. La ambulancia partió rumbo al Hospital Fernández. Cuando Norma se bajó, a su sobrina la llevaban en la camilla, lo primero que escuchó fue al agente de seguridad que estaba en la puerta de la Guardia: “Guarda que son de la villa. Están todos infectados”.

“Nos dejaron ahí-dice Norma-. Mi sobrina ni siquiera tenía dónde acostarse. La revisaron y dijeron que no tenía trabajo de parto. Después ordenaron análisis de sangre y de orina. Nos quedamos esperando los resultados y a ella no se le iba el dolor. Cuando estuvieron los análisis, la médica que nos atendió me dijo que no tenía nada. Yo le insistí con el dolor. Ella me dijo que era la naturaleza. Le pedí que la dejara internada y me dijo que no tenía ningún lugar porque estaba todo lleno de pacientes con Covid. Y que no volviera a llevarla a menos que tuviera algún sangrado o algo más notorio”

Norma y María llamaron un remis y alrededor de las 23 horas del viernes volvieron a su casa en la Villa 31. Norma le dio a su sobrina un analgésico, que la doctora había recetado. María se recostó para tratar de dormir.

A la mañana siguiente el dolor seguía y era más intenso. “Llamé de nuevo a la ambulancia que me dijo que se iba a demorar un montón porque estaba sobrepasado por casos de Covid. El dolor de mi sobrina era muy grande. Recién al mediodía llegó el Same y nos fuimos al Hospital Rivadavia. Primero me mandaron a obstetricia y sólo después la llevaron a la guardia. Estaba desmayada”.

Al rato, uno de los médicos que estaba en el consultorio en el que habían metido a María salió por la puerta. Se acercó Norma. “Me dijo que empezara a rezar, que con la beba ya no se podía hacer nada, que había muerto, y que estaban tratando de salvar a mi sobrina”. El médico se dio media vuelta y volvió al consultorio.

“Cuando volvió a salir, más tarde, me dijo que habían hecho todo lo posible y que no la habían podido salvar”, dice ahora Norma.

Por la muerte de María se presentó ayer martes 28 de julio una denuncia por abandono de persona. Quedó radicada en la Fiscalía penal Contravencional Número 2 de la Ciudad.

María era formoseña. Vivía con su tía desde los ocho años. Trabajaba en el comedor comunitario que la organización Túpac Amaru tiene en la Villa 31. “Sólo los que vivimos acá, sabemos cómo es esto”, dice Norma, antes de terminar la conversación con este medio.