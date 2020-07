El presidente confirmó que no habrá cambios en el AMBA: “Les pido que se cuiden, en la Ciudad hay cinco contagiados por cada manzana”

“Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”. Con esta frase, el presidente Alberto Fernández confirmó lo que ya había trascendido: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirá en la fase 3, con las actuales medidas de aislamiento social.

Con un tono didáctico, acompañándose de las ya clásicas “filminas”, el presidente repasó la evolución de la pandemia de coronavirus en todo el país. Puso un énfasis especial en el AMBA, que sigue siendo el epicentro.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay acumulados alrededor de cinco contagios por cada manzana. Es para que se den una idea de los riesgos que se corren. La tasa de incidencia acumulada es la más alta del país, 1904 casos cada 100 mil habitantes. Y la letalidad también, 394 muertos cada millón de habitantes. Es lógico que sea así porque es el epicentro de la pandemia y donde hay mayor densidad de población”.

El jefe de Estado remarcó que desde que se dejó la cuarentena estricta los casos se multiplicaron y apeló a la responsabilidad individual. “Los convoco a no contagiarnos y no contagiar y a que lo hagamos por decisión propia. Si no somos responsables, los costos que pagamos son el aumento de la cantidad de casos y de muertos”.

Respecto de la mortalidad, Fernández dio una cifra: “La estamos duplicando cada 24 días. Eso muestra que la situación está muy lejos de estar controlada”. Los datos compartidos por el presidente señala que en mayo hubo 375 muertos en todo el país, en junio 700, en julio 1500, y que en agosto pueden llegar a ser 3000 si sigue este ritmo.

El mandatario le dedicó un párrafo especial de su discurso a los jóvenes. “Todos fuimos jóvenes y muchos queremos mantener el alma joven. Sabemos que es importante encontrarse. Extraño los recitales, el fútbol, tocar la guitarra con amigos. Pero chicos, chicas, chiques, les pido por favor que hagamos el esfuerzo. No nos juntemos en fiestas clandestinas. Cuidémonos. Todos extrañamos el asado con los amigos, la familia los domingos, el picadito. Cada encuentro es un riesgo enorme”.

Respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva, el presidente destacó que en el país está alrededor de 55% y en el AMBA del 64,5%. “El sistema sanitario está logrando responder. Eso es gracias a que nos preparamos. Y lo que permitió prepararnos fue la cuarentena estricta que hicimos al principio de la pandemia porque nos dio tiempo”.

“Que estemos cansados y preocupados porque no vemos el horizonte es normal-remarcó Fernández-. Estamos en una pandemia. Les pido por favor que nos ayuden. Los necesitamos hoy más que nunca”.