La radio cumple 100 años y Carlos Ulanovsky lanza un nuevo libro: “Es el lugar donde fui y soy feliz”

La frase del inmortal tango Volver, ese momento en que la voz de Carlos Gardel dice “20 años no es nada” podría aplicarse en este caso. Aunque no serían 20 sino 25 los años que pasaron desde que el periodista Carlos Ulanovsky publicó, junto a Marta Merkin, Juan José Panno y Gabriel Tijman el afamado libro Días de Radio, historia de la radio argentina.

Ahora, Ulanovsky vuelve con un texto sobre esta que es una de sus pasiones o como el mismo dice algo que fue “constitutivo” de su persona: la radio. El libro se llama: 36.500 días de radio, cien años, cien voces…y más, y está publicado por Editorial Octubre.

El libro será presentado virtualmente este jueves 27 de agosto, a las 19 horas. Se podrá ver en vivo por youtube (www.youtube.com/Página12). Junto al autor participarán: el Editor General del Grupo Octubre, Víctor Santa María, los periodistas Héctor Larrea, Mikki Lusardi y María Seoane. La coordinación la hará Teté Coustarot.

“Este jueves 27 de agosto la radio cumple 100 años de vida”, escribe el autor en la apertura del texto. “Un siglo en el que pasaron tantas cosas que parece que contuviera mucho más de 100 años. En un mundo que cambió tanto que no parece el mismo. Se sucedieron miles de adelantos científicos y avances tecnológicos que transformaron drásticamente la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, como dice Lalo Mir: pasaron 100 años y todavía no se inventó algo más moderno que la radio”.

“Crecí cercano a una radio encendida –agrega Ulanovsky—. La radio ha sido uno de los elementos constitutivos de mi formación personal, cultural y sentimental. No exagero si digo que mucho de lo que sé y aprendí, mucha de mi sensibilidad por determinadas cuestiones se debe a la radio. Una formación que recién se completó con todos los años que llevo frente a los micrófonos. Después de tantos años de oyente y de trabajador de la radio, sé que la radio es ese lugar que me permitió ser muy parecido a como soy. En la radio me siento libre. En la radio fui, soy y espero seguir siendo feliz”.