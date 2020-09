Después de 14 años, trabajadores y vecinos de un Cesac de La Boca desalojaron a intrusos que subalquilaban parte del predio

Por Franco Spinetta. Especial para Diario Z

La noticia sorprendió por el contexto. Si resulta poco usual que un Centro de Salud Comunitario (Cesac) llegue al extremo de cerrar sus puertas para asentar una protesta, más extraño aún es que suceda en pleno pico pandémico, en momentos agobiantes y comprometidos para el sistema sanitario. El Cesac Nº 41 -ubicado en Ministro Brin 843, en el barrio de La Boca– tomó esa drástica decisión luego de una serie de graves amenazas realizadas por un grupo de personas, que se apropiaron de una parte del predio donde funciona el centro de salud. El predio pertenece a la Agencia de Bienes S.E. de la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones del barrio se sumaron a la defensa del Cesac 41.

Recién después de que el barrio se movilizó en apoyo a los trabajadores de la salud, incluyendo un “abrazo” al edificio, el Gobierno de la Ciudad decidió asignar una custodia policial y comenzó a desenmarañar una historia de ribetes insólitos que llevaba más de 14 años sin resolverse.

Tamara Socolovsky, médica psiquiatra, especializada en infancia y juventud, trabaja en el Cesac desde sus inicios, en el año 2006. El Cesac surgió por una iniciativa que organizaciones barriales acercaron al entonces vigente presupuesto participativo.

“Tenemos una marca de origen que nos une al barrio, el Cesac tiene una vía de intercambio con el territorio”, cuenta Socolovsky a Diario Z. El centro de salud se construyó en tierras públicas, en donde alguna vez funcionó un polideportivo. “Hay una canchita y un lugar muy abandonado, que está ocupado. Convivimos, desde la creación del Cesac, con esta situación. Todo forma parte del mismo terreno”, señala la médica.

La convivencia con la familia que controlaba el predio fue siempre conflictiva. A la situación ya de por sí irregular, se le fue sumando la violencia. La gota que rebalsó el vaso sucedió en plena pandemia, el 27 de agosto. Así lo relata Socolovsky: “Los ocupantes se quedaron sin luz e ingresaron al Cesac violentamente reclamando que ‘subiéramos la llave térmica’. Ahí nos enteramos que también estaban colgados de la luz del centro de salud”. “Primero vino el hijo de Milagros Adaro -la persona que explotaba el terreno- de manera amenazante pidiendo acceder a la caja de luz. Se fue y luego vino ella a redoblar la amenaza. Ahí dijimos, se terminó. Si no hay condiciones de seguridad, se cierra el centro de salud”, relata.

La decisión de bajar la persiana del Cesac Nº41 estuvo lejos de ser intempestiva. Más bien, representaba un cúmulo de frustraciones, incluidas las sospechas de connivencia política con la familia. Los Adaro, además de ocupar ilegalmente un terreno público, lo usaban para alquilarles viviendas precarias a personas en extrema vulnerabilidad. Para colmo, cobraban subsidios habitacionales que terminaban en los bolsillos de la persona que usurpaba el predio.

La relación entre los ocupantes y el Centro de Salud fue cambiando de acuerdo a los inquilinos: “Hemos atendido a sus hijos, hasta con evaluaciones psicopedagógicas, nunca hubo un problema en ese sentido. Pero sí hubo muchos aprietes. Milagros también se ha atendido en el Cesac”.

La tensión fue creciendo con los años a medida que el Cesac amplió sus prestaciones y, también, su vinculación comunitaria. El Ministerio de Salud descartó una ampliación en altura del edificio, así que sólo es posible expandirlo hacia la parte del terreno intrusada.

Medio centenar de trabajadores asisten diariamente al centro de salud, donde hay nueve consultorios. “La verdad es que el lugar es pequeño. Por ejemplo, el consultorio odontológico tiene dos sillones que comparten el mismo ambiente. Están bastante apretados, como se pueden imaginar”, detalla Socolovsky.

De manera cotidiana, los trabajadores que concurren al Cesac recibían aprietes y debieron soportar situaciones tragicómicas, como cuando una empresa telefónica concurrió a colocar una línea de teléfono y los ocupantes no los dejaron entrar. El lote en cuestión, en uno de sus laterales, tiene una reja y un portón con candado. Dice Socolovsky: “Esta persona siempre tuvo la llave. No dejaba entrar a nadie. Para tener una salida de emergencia, el gobierno tuvo que hacer un perímetro alambrado alrededor del centro de salud, dejando un pasillito, sin molestar el terreno que ella gobernaba”. Forzamientos de la reja de farmacia, ingresos al edificio por el techo eran parte de la rutina. “Una vez, hicieron un festival y rompieron el cerco perimetral. La jefa del Cesac los denunció. En 15 días desestimaron la denuncia por ‘falta de pruebas’. Ahí empezamos a sospechar de otro tipo de connivencias”.

A pesar de las presentaciones formales, la cuestión no se resolvía y todo continuaba como si no hubiera una situación de marcada irregularidad. “En 2016, no bien asumió Rodríguez Larreta, vino al Cesac en una visita espontánea. Llegó acompañado del entonces jefe de la Comuna 4 y actual legislador, Jorge Apreda. En esa visita, le mostramos la situación. Larreta se mostró sorprendido e increpó a Apreda: ‘¿Vos sabías de esto? ¿Cómo no me avisaron nada?’”, cuenta la psiquiatra. “Le preguntamos cómo íbamos a seguir con este tema. Apreda nos dio su teléfono y nunca pasó nada”, añade.

En septiembre de 2018, luego de una serie de gestiones, finalmente el Ministerio de Salud puso el dinero para reubicar la familia que estaba viviendo allí. En ese momento, Milagros Adaro le dijo al personal del gobierno que estaba desalojando el predio que necesitaba 15 días para reubicar los perros que tenía ahí.

“Eran 8 o 9 perros en una situación de dudoso cuidado, ella decía que era una fundación de ayuda canina, el Refugio Milagroso. Con esa excusa, se quedó con el candado del lugar. Todos los días entraba y salía. Esos 15 días se transformaron en dos años”, revela Socolovsky. “Nadie del gobierno volvió a activar nada. Nosotros preguntábamos y no había respuesta”, insiste.

El jefe de Gobierno volvió a visitar el Cesac, en julio de 2019. Los trabajadores lo esperaban con una lista de demandas encabezadas por la resolución de un conflicto que los mantenía en vilo desde hacía años. “Él nos dice que no puede volver al centro de salud sin resolverlo y da unas instrucciones a algún asesor”, rememora Socolovsky, quien participó de la reunión. Unas semanas después, una camioneta del gobierno llegó al predio y empezó a cargar los perros. “Cuando estaban por subir al último, llegó corriendo Milagros e hizo bajar a todos los perros de la camioneta para meterlos otra vez en el predio. Después vino al centro de salud para amenazarnos, diciéndonos que si nos metíamos con los perros nos iba a matar, que los intrusos éramos nosotros, que si no nos poníamos de acuerdo le decía a tres pibes para que nos tiraran un par de botellas y prender fuego el Cesac”, relata la psiquiatra.

Indignados, los trabajadores del Cesac volvieron a la carga contra el Ejecutivo. Un abogado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público los recibió prolijamente en su despacho y le sugirió al personal del Cesac que presentaran una denuncia en la Justicia con sus firmas, exponiéndose una vez más frente a un problema que debía resolver el gobierno: “Este abogado nos termina diciendo que bueno, de última la denuncia se podía hacer anónima… nadie terminaba de hacer algo que no era tan difícil de hacer, desde el Ejecutivo”.

La inacción del gobierno fue aprovechada nuevamente por Adaro, quien este verano volvió a alquilar el predio como vivienda para una señora muy humilde, cartonera, paciente habitual del Cesac, y a una familia. “Entonces arrancó la pandemia y estamos a diez mil por hora, entre la atención primaria y el Plan Detectar. Estamos permanentemente atendiendo, se tensionó todo. Y en el medio pasa esta situación con la luz… Lo que queremos es trabajar tranquilos. A ninguno le causa gracia estar amenazados por Milagros porque ella sabe todo lo que pasa en el barrio. Por el plan Detectar andamos por el barrio, casa por casa, salimos a buscar pacientes, diversas actividades. Necesitamos estar seguros, no estar pensando que hay alguien que quiere cobrarse una venganza porque le aguamos el negocio”

El apoyo de los vecinos de La Boca luego de que decidieran cerrar el Cesac fue clave para empezar a destrabar la situación. “El cierre en plena pandemia hizo que se activaran más rápido los mecanismos de respuesta. En otro contexto, a este problema, no le dan importancia. De hecho, fue lo que pasó durante 14 años. Fue una cantidad de reuniones, llamados, presentaciones, muchas horas gastados en un problema que era de fácil resolución”.

Luego de una reunión en la Defensoría del Pueblo, y la presentación de un pedido de informes en la Legislatura, los trabajadores del Cesac sintieron que el proceso se encauzaba, aunque reconocen que si bien el tema empezó a resolverse, persiste un “manto de impunidad inexplicable” en relación a la familia Adaro. “Primero reubicaron a la familia que estaba viviendo ahí, luego Adaro entregó la llave y firmó un acta comprometiéndose a no intrusarlo más y el miércoles 9, finalmente, se cambió la llave del candado. Fue el final de una historia de más de 14 años. Es un lugar que va a volver a ser del barrio. Queremos hacer una mesa de trabajo para evaluar los proyectos de construcción en el lugar, de trabajo, recreación y deporte. Ojalá sea pronto”, cierra Socolovsky.