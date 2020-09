Quirós: “El lunes habrá un operativo especial para controles en el Día de la Primavera”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró esta mañana que el Gobierno de la Ciudad desarrollará un operativo especial para el cuidado de las personas el próximo lunes, cuando se celebra el Día del Estudiante con la llegada de la primavera, y reiteró que la pandemia de coronavirus “no ha terminado y el riesgo es importante”.

“Para el lunes estamos desarrollando un operativo especial de acompañamiento y cuidado”, indicó Quirós durante su habitual conferencia de prensa para brindar datos de la situación epidemiológica, y agregó que las autoridades porteñas aportarán los detalles de ese dispositivo.

“Les pedimos que cada uno haga el esfuerzo para cumplir, todavía estamos con mucho casos, esto no ha terminado y el riesgo es importante.”dia Fernán Quirós

Sin embargo, insistió en la importancia de mantener los cuidados personales y de higiene para evitar contagios de Covid-19, ya que,dijo, “somos 3 millones de personas y no podemos tener otras 3 millones de personas para cuidarlos y que cumplamos una norma que es relativamente fácil de entender”.

El funcionario porteño recordó la importancia de “mantener el barbijo bien colocado en la base de la nariz, no con la nariz al aire, mantener dos metros de distancia y al llegar a casa lavarse las anos con agua y jabón, o con alcohol en gel”.

“Los encuentros de adolescentes, amigos, jóvenes, o más grandes en espacios públicos se pueden hacer perfectamente bien hasta redondeles de no más de 10 personas. No es tan complicado, les pedimos que cada uno haga el esfuerzo para cumplir, todavía estamos con mucho casos, esto no ha terminado y el riesgo es importante”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “podemos llevar el virus a personas que queremos e infectarlas, por eso necesitamos reflexionar y el Día de la Primavera ojalá sea un lindo día, ojala lo podamos disfrutar, pero lo tenemos que hacer de manera cuidada”.

Sobre la curva de contagios en el distrito, sostuvo que “está siendo muy aplanada la curva pero muy extendida en el tiempo” y recordó que “luego de la última semana de agosto que llegamos a 1.300 casos diarios, hay un descenso claro y sostenido que nos llevó a valores de entre 1.000 y 1.100 casos promedio diarios”.

Por otro lado, aseguró que hace 10 días la Ciudad anunció que ofrece hacer los test PCR a todos los contactos estrechos. “Les pedimos a todos los que han estado en contacto que se acerquen a alguno de los centros DetectAr, que no dejen de consultar para poder cortar la cadena de contagios” en la Ciudad.