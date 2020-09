El gobierno se propone cerrar la guardia del único Centro de Salud en Lugano

El legislador porteño Santiago Roberto (Frente de Todos) denunció en la sesión legislativa de hoy que el gobierno porteño pretende cerrar el servicio de Guardia del Centro de Salud Comunitario (CeSAC) N°3 de Lugano 1 y 2. El centro de salud- “la salita”- es el unico puesto sanitario que atiende a miles de vecinos y vecinas, en pleno contexto de pandemia por COVID-19.

Hace más de 40 años que el CeSAC brinda un servicio fundamental a los 70 mil habitantes que viven en el barrio.

Según alertaron trabajadores del CeSAC, el gobierno porteño comenzó a reubicar al personal en el Hospital Santojanni con la intención de cerrar el servicio de Guardia del Centro de Salud. Hace más de 40 años que el CeSAC brinda un servicio fundamental a los 70 mil habitantes que viven en el barrio. Al respecto, Roberto señaló que presentó un proyecto en la Legislatura para garantizar su continuidad pero el bloque de Vamos Juntos se negó a tratarlo.

En ese marco, el legislador enfatizó: “Le pedimos al Ejecutivo de la Ciudad que mantenga el funcionamiento del servicio de guardia permanente, su móvil de ambulancia, y que deje sus instalaciones abiertas con la totalidad del personal, que atiende y ayuda a miles de vecinas y vecinos del barrio de Lugano 1 y 2, en un contexto tan delicado atravesado por la pandemia”.

Pedimos que mantengan el servicio de guardia permanente, su móvil de ambulancia, y que deje las instalaciones abiertas con la totalidad del personal. santiago roberto, legislador frente de todos

El Cesac N° 3 está judicializado desde 2009 con una sentencia a favor de los vecinos y vecinas. La Justicia estableció que no debe cerrarse esta Guardia Médica hasta tanto no se termine el Hospital General de Agudos “Cecilia Grierson”. “Aunque hayan acelerado los tiempos para culminar las obras, el Hospital Grierson no cuenta con el equipamiento ni personal acorde a las características del nosocomio, ni viene a suplir el trabajo que realizan las y los trabajadores del CeSAC N° 3 hace tanto años”, señaló Roberto.

Por último el legislador expresó: “Conocemos el desinterés del macrismo por lo público. Vimos esta semana imágenes muy tristes donde en la puerta de esta Legislatura la Policía de la Ciudad reprimió a los enfermeros y enfermeras que se manifestaban para que mejoren sus condiciones laborales. Y ahora el bloque oficialista se niega a dar respuestas por el cierre de la guardia del CeSAC N°3″.

Roberto finalizó diciendo: “Le recomendamos al jefe de Gobierno que escuche a las y los vecinos del sur de la ciudad, a los que en sus 13 años de Gobierno siempre han postergado”.