Legislatura: votarán si se pueden construir edificios, helipuertos y otros desarrollos privados en la Costanera Norte, sobre el río

El proyecto para levantar un barrio náutico con edificios de hasta diez pisos sobre la ribera del Río de La Plata, frente al Aeropuerto metropolitano, podría quedar habilitado el jueves por la Legislatura porteña. Ese día se debatirá un pedido del Ejecutivo para modificar las normas urbanísticas que rigen en la Costanera Norte desde la Reserva de la Ciudad Universitaria hasta Costa Salguero. El objetivo es la concesión de una superficie de 32 hectáreas para emprendimientos privados. Y el consecuente bloqueo del acceso al río para la población. Más claro: el gobierno porteño se propone cambiar la actual zonificación de los terrenos de dominio público y destinarlos a la explotación privada.

La propuesta forma parte de un listado de temas entre los que también se encuentra la ratificación de convenios urbanísticos firmados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con tres desarrolladores inmobiliarios.

El proyecto de Costanera Norte

En el sector de Costa Salguero, frente a una de las cabeceras del aeropuerto Jorge Newbery y sobre la avenida Rafael Obligado, se prevé levantar un conglomerado de diez edificios con alturas que irán desde los 12 a los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera.

Del lado de Punta Carrasco se proyectaron espacios de recreación, con construcciones de hasta 12 metros, que deberán ocupar un 35% del suelo, mientras que los 65% restantes será para espacio público parquizado; y un helipuerto.

El gobierno de Rodríguez Larreta permite aumentar los usos permitidos del suelo para generar nuevas construcciones que completen la franja lineal que va paralela a la Costanera norte, donde se extiende el denominado “Distrito Joven”.

A favor y en contra

Para el legislador porteño del Frente de Todos Javier Andrade, la aprobación de los cambios urbanos pedidos por el Ejecutivo “sería grave” porque “se estará habilitando la primera construcción de un emprendimiento de lujo en la costa de la Ciudad y el río” y “otorgando usos del suelo que nada tienen que ver con el espacio verde y público”.

En coincidencia, el diputado Juan Manuel Valdés, del FdT, criticó que “la Ciudad insiste con un modelo que avanza sobre los espacios públicos, vendiéndolos”. Lamentó que “se vaya a otro avance del cemento porque lo que se va a hacer son oficinas y viviendas en vez de espacios verdes”.

Un colectivo de 342 arquitectas se pronunciaron en contra del proyecto y pidieron su archivo.

La legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento, Victoria Roldán Méndez, aseguró que “es un proyecto que mejora la vinculación del río con la Ciudad en el cual el 74% del polígono de Costa Salguero será espacio público verde parquizado para promover el acceso al río”.

En tanto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó, a través de la plataforma change.org, una petición a la Legislatura porteña para que no sancione el proyecto al considerar que “la Costanera pertenece a la ciudadanía y no debe quedar en manos privadas para negocios inmobiliarios”. “La barrera de edificios no solo consolida la Ciudad de Buenos Aires de espaldas al río, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada al río“, indicaron desde la organización.

