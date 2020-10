Polémica por un grupo de alumnos convocados a un polideportivo porteño

En medio del debate sobre la potencial vuelta de clases presenciales para ciertos alumnos hubo una imagen que agitó la polémica. Fue la foto de unos 80 estudiantes. Estaban sentados en pupitres a un metro y medio de distancia en una cancha de fútbol al aire libre en el polideportivo de Parque Patricios. Los cruces fueron inmediatos. ¿Era una prueba piloto de clases al aire libre? ¿La Ciudad avanza antes de que Nación autorice? El resultado fue que a estos adolescentes aparentemente se les estaban entregando computadoras. Eso informó de modo informal el propio gobierno porteño.

Fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad le aseguraron al canal TN que a estos alumnos “se les da una charla sobre la importancia de la educación, de no dejar la escuela”. Y que la tarea estuvo a cargo de “promotores sociales y personal del ministerio”. Es decir que no eran docentes. Las mismas fuentes destacaron que “a los que pidieron computadoras se les entrega una”. Y definieron esta acción como “un encuentro social para tratar de reconectar y revincular a estos chicos”.

Desde la oposición, la legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik cuestionó al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta. “La Ciudad sigue con más de 6.500 estudiantes sin computadoras ni conectividad. Nación ofreció una solución a ambas situaciones, pero por trabas del Ejecutivo porteño eso no se pudo concretar”, escribió en su twitter.

El hilo de la diputada continuó: “Más tarde me dicen desde la propia cartera de Educación que lo de Parque Patricios no fue una prueba piloto. Que entregaron computadoras a estudiantes y les estaban explicando cómo manejarlas”. “Pregunto: ¿nos están tomando el pelo? Como siempre y una vez más, desde el Ministerio de Educación no hay transparencia en la información”, remató la diputada.